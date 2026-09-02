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Coordenador de Flávio e ex-cotada a vice votam contra fim da escala 6x1

A proposta foi aprovada na CCJ do Senado nesta quarta-feira (2/9)

Entre os votos contrário à proposta, estão nomes diretamente ligados à campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)
Entre os votos contrário à proposta, estão nomes diretamente ligados à campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (2/9), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 teve quatro votos contrários ao relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM). Entre eles, estão nomes diretamente ligados à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Coordenador da campanha do senador ao Palácio do Planalto, Rogério Marinho (PL-RN) votou contra o texto. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), apontada como um dos nomes considerados para ocupar a vice na chapa de Flávio, também se posicionou pela rejeição da proposta.

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Além dos dois, votaram contra a PEC os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jaime Bagattoli (PL-RO). Ao todo, o relatório recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários na comissão.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/09/2026 15:51
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