Coordenador de Flávio e ex-cotada a vice votam contra fim da escala 6x1

Entre os votos contrário à proposta, estão nomes diretamente ligados à campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (2/9), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 teve quatro votos contrários ao relatório do senador Omar Aziz (PSD-AM). Entre eles, estão nomes diretamente ligados à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Coordenador da campanha do senador ao Palácio do Planalto, Rogério Marinho (PL-RN) votou contra o texto. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), apontada como um dos nomes considerados para ocupar a vice na chapa de Flávio, também se posicionou pela rejeição da proposta.

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Além dos dois, votaram contra a PEC os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Jaime Bagattoli (PL-RO). Ao todo, o relatório recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários na comissão.