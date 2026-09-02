Cardeais discutem política e cidadania em encontro em Brasília

Cardeais debatem Igreja e política nesta quarta em Brasília - (crédito: Divulgação)

Oito cardeais brasileiros se reúnem nesta quarta-feira (2/9), às 21h, em Brasília, para o encontro “Igreja e Política — Diálogo dos Cardeais do Brasil”. A programação será transmitida ao vivo pelos estúdios da Rede Vida e reunirá a TV Canção Nova, a TV Evangelizar, a TV Fé e Luz e a TV Século XXI.

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Participam Dom Jaime Spengler, Dom João Braz de Aviz, Dom Leonardo Steiner, Dom Odilo Pedro Scherer, Dom Orani João Tempesta, Dom Paulo Cezar Costa, Dom Raymundo Damasceno Assis e Dom Sérgio da Rocha. O debate tratará da participação cidadã e das escolhas conscientes no período eleitoral.

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A iniciativa também discutirá o papel da Igreja na sociedade e questões ligadas ao bem comum, como educação, oportunidades e futuro do país. A proposta é promover um diálogo sobre a responsabilidade da sociedade na construção do Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves