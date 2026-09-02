Janja compartilha foto com Leonardo DiCaprio em encontro no Planalto

Leonardo Di Caprio esteve na tarde desta quarta-feira (2/9) com Lula e Janja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A primeira-dama Janja compartilhou nesta quarta-feira (2/9) fotos ao lado do ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, que esteve no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e representantes da organização ambiental Re:wild. O encontro se deu nesta tarde e teve como foco a preservação ambiental, a Amazônia e o combate às mudanças climáticas.

Na publicação, Janja destacou a importância das mulheres na preservação dos territórios e defendeu a bioeconomia como forma de gerar trabalho, renda e desenvolvimento sem comprometer a natureza. “Cuidar da floresta é também cuidar de quem vive e luta por ela”, escreveu.

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Ainda segundo a primeira-dama, os dois também conversaram sobre os povos indígenas e a necessidade de aproximar governo, comunidades e sociedade na construção de políticas voltadas à sustentabilidade. Janja ainda contou que DiCaprio ganhou uma fotografia do líder indígena Raoni, feita pelo fotógrafo Ricardo Stuckert.

O ator está no Brasil para conhecer iniciativas de conservação ambiental. Antes de chegar a Brasília, passou pelo Pantanal e por áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde visitou projetos e se encontrou com lideranças indígenas.

Na legenda das fotos, Janja encerrou a mensagem afirmando que ela e DiCaprio seguem juntos “na defesa da nossa floresta e de quem cuida dela”.