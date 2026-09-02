CCJ do Senado aprova PEC da Segurança Pública; texto vai ao plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2/9) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, encaminhada ao Congresso pelo governo federal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A votação ocorreu de forma simbólica, sem o registro individual dos votos dos senadores. Com o aval do colegiado, a matéria segue para o plenário da Casa, onde precisará do apoio de ao menos 49 dos 81 senadores para avançar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Relator da proposta na CCJ, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) apresentou seu parecer na terça-feira (1º), com uma alteração relevante em relação ao texto que vinha sendo discutido.
O parlamentar retirou a previsão de destinar 30% da arrecadação das bets ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).
A PEC da Segurança Pública integra o conjunto de pautas consideradas prioritárias pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso, ao lado da proposta pelo fim da escala de trabalho 6x1 e da derrubada da chamada “taxa das blusinhas”.
A matéria aguardava análise do Senado desde 4 de março, após ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados.
Saiba Mais
- Política Boulos diz que 6x1 está com "dias contados" e cobra votação no plenário do Senado
- Política PGR assina acordo de delação com empresário investigado no caso Master
- Política Coordenador de Flávio e ex-cotada a vice votam contra fim da escala 6x1
- Política Eleições 2026: O guia definitivo do que pode e não pode na votação
- Política Encontros de ministros com partes em processos: o que diz o código de ética do Judiciário
- Política Oposição cobra Alcolumbre por impeachment de Moraes