PEC da escala 6x1: veja o voto de cada senador na CCJ

Sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta para analisar a PEC do fim da escala 6x1 - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, por 23 votos a 4, o relatório da PEC da escala 6x1, nesta quarta-feira (2/9). Além de determinar o fim do modelo de escala 6x1, o texto prevê a redução da jornada de trabalho, sem alteração salarial.

A relatoria da PEC no Senado ficou sob responsabilidade do senador Omar Aziz (PSD-AM), que optou por manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O Correio fez o levantamento de como votou cada um dos senadores presentes na sessão, confira:

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Senadores que votaram a favor da PEC:

Eduardo Braga (MDB-AM)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Soraya Thronicke (PSB-MS)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)

Jayme Campos (União-MT)

Jorge Seif (PL-SC)

Magno Malta (PL-ES)

Dr. Hiran (PP-RR)

Laércio Oliveira (PP-SE)

Otto Alencar (PSD-BA)

Omar Aziz (PSD-AM)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Rodrigo Pacheco (PSB-MG)

Lourdinha Pereira (PSB-MA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Camilo Santana (PT-CE)

Weverton Rocha (PDT-MA)

Senadores que votaram contra a PEC:

Rogério Marinho (PL-RN)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Tereza Cristina (PP-MS)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

O fim da escala 6x1 é uma das pautas prioritárias do governo Lula. Sendo assim, agora a base governista se prepara para pressionar pela aprovação da pauta no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (2), apesar da resistência de Davi Alcolumbre, presidente da Casa.

Normalmente, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes de seguir para votação, mas a expectativa dos governistas é pela aprovação de um calendário especial, mecanismo que permitiria acelerar essa etapa e colocar o texto em votação imediata. São necessários 49 votos dos 81 senadores para a aprovação.