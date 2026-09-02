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PEC da escala 6x1: veja o voto de cada senador na CCJ

PEC que prevê o fim da jornada 6x1 foi aprovada na comissão nesta quarta-feira (2/9), com quatro votos contrários registrado

Sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta para analisar a PEC do fim da escala 6x1 - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)
Sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta para analisar a PEC do fim da escala 6x1 - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, por 23 votos a 4, o relatório da PEC da escala 6x1, nesta quarta-feira (2/9). Além de determinar o fim do modelo de escala 6x1, o texto prevê a redução da jornada de trabalho, sem alteração salarial. 

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A relatoria da PEC no Senado ficou sob responsabilidade do senador Omar Aziz (PSD-AM), que optou por manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O Correio fez o levantamento de como votou cada um dos senadores presentes na sessão, confira:

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Senadores que votaram a favor da PEC:

  • Eduardo Braga (MDB-AM)

  • Renan Calheiros (MDB-AL)

  • Jader Barbalho (MDB-PA)

  • Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

  • Soraya Thronicke (PSB-MS)

  • Professora Dorinha Seabra (União-TO)

  • Styvenson Valentim (Podemos-RN)

  • Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)

  • Jayme Campos (União-MT)

  • Jorge Seif (PL-SC)

  • Magno Malta (PL-ES)

  • Dr. Hiran (PP-RR)

  • Laércio Oliveira (PP-SE)

  • Otto Alencar (PSD-BA)

  • Omar Aziz (PSD-AM)

  • Eliziane Gama (PSD-MA)

  • Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

  • Rodrigo Pacheco (PSB-MG)

  • Lourdinha Pereira (PSB-MA)

  • Rogério Carvalho (PT-SE)

  • Fabiano Contarato (PT-ES)

  • Camilo Santana (PT-CE)

  • Weverton Rocha (PDT-MA)

Senadores que votaram contra a PEC:

  • Rogério Marinho (PL-RN)

  • Jaime Bagattoli (PL-RO)

  • Tereza Cristina (PP-MS)

  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

O fim da escala 6x1 é uma das pautas prioritárias do governo Lula. Sendo assim, agora a base governista se prepara para pressionar pela aprovação da pauta no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (2), apesar da resistência de Davi Alcolumbre, presidente da Casa.

Normalmente, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes de seguir para votação, mas a expectativa dos governistas é pela aprovação de um calendário especial, mecanismo que permitiria acelerar essa etapa e colocar o texto em votação imediata. São necessários 49 votos dos 81 senadores para a aprovação.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 02/09/2026 17:33 / atualizado em 02/09/2026 17:35
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