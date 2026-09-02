PEC da escala 6x1: veja o voto de cada senador na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, por 23 votos a 4, o relatório da PEC da escala 6x1, nesta quarta-feira (2/9). Além de determinar o fim do modelo de escala 6x1, o texto prevê a redução da jornada de trabalho, sem alteração salarial.
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A relatoria da PEC no Senado ficou sob responsabilidade do senador Omar Aziz (PSD-AM), que optou por manter o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. O Correio fez o levantamento de como votou cada um dos senadores presentes na sessão, confira:
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Senadores que votaram a favor da PEC:
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Eduardo Braga (MDB-AM)
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Renan Calheiros (MDB-AL)
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Jader Barbalho (MDB-PA)
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Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)
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Soraya Thronicke (PSB-MS)
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Professora Dorinha Seabra (União-TO)
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Styvenson Valentim (Podemos-RN)
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Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
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Jayme Campos (União-MT)
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Jorge Seif (PL-SC)
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Magno Malta (PL-ES)
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Dr. Hiran (PP-RR)
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Laércio Oliveira (PP-SE)
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Otto Alencar (PSD-BA)
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Omar Aziz (PSD-AM)
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Eliziane Gama (PSD-MA)
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Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
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Rodrigo Pacheco (PSB-MG)
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Lourdinha Pereira (PSB-MA)
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Rogério Carvalho (PT-SE)
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Fabiano Contarato (PT-ES)
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Camilo Santana (PT-CE)
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Weverton Rocha (PDT-MA)
Senadores que votaram contra a PEC:
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Rogério Marinho (PL-RN)
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Jaime Bagattoli (PL-RO)
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Tereza Cristina (PP-MS)
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Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
O fim da escala 6x1 é uma das pautas prioritárias do governo Lula. Sendo assim, agora a base governista se prepara para pressionar pela aprovação da pauta no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira (2), apesar da resistência de Davi Alcolumbre, presidente da Casa.
Normalmente, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar por cinco sessões de discussão antes de seguir para votação, mas a expectativa dos governistas é pela aprovação de um calendário especial, mecanismo que permitiria acelerar essa etapa e colocar o texto em votação imediata. São necessários 49 votos dos 81 senadores para a aprovação.