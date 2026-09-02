Lula celebra fim da 6x1 na CCJ e projeta vitória: "Seguiremos mobilizados"

Aprovação em meio à mobilização da base governista no Senado para acelerar a tramitação da proposta, considerada uma das prioridades do governo Lula no Congresso - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (2/9).

Em seu perfil no X, o presidente destacou a mobilização tanto para a aprovação da matéria na CCJ quanto para a análise da PEC pelo plenário. “Seguiremos mobilizados”, diz um trecho da publicação.

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"O fim da Escala 6x1 acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição de Justiça do Senado. Com isso, o texto está pronto para ser apreciado pelo plenário da Casa. Só falta mais esse passo para os dois dias de descanso semanais e a jornada de 40 horas se tornarem realidade para milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país", publicou.

Vitória importante!



O fim da Escala 6x1 acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição de Justiça do Senado. Com isso, o texto está pronto para ser apreciado pelo plenário da Casa. Só falta mais esse passo para os dois dias de descanso semanais e a jornada de 40 horas se… pic.twitter.com/8BzefQ0bOF — Lula (@LulaOficial) September 2, 2026

Aprovado na tarde desta quarta pela CCJ, o texto que acaba com a escala de trabalho 6x1 recebeu 23 votos favoráveis e quatro contrários. Votaram contra o relatório os senadores Tereza Cristina (PP-MS), Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

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A aprovação da matéria ocorreu em meio à mobilização da base governista no Senado para acelerar a tramitação da proposta, considerada uma das prioridades do governo do presidente Lula no Congresso.