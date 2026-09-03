Zé Trovão defende Nikolas após áudio com Daniel Vorcaro

Zé Trovão afirmou que a relação de proximidade indicada no áudio precisa ser analisada dentro do contexto em que os contatos ocorreram - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O deputado Zé Trovão (PL-SC) saiu em defesa de Nikolas Ferreira (PL-MG) após a divulgação de um áudio no qual o parlamentar conversa com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Em entrevista ao Correio, ele afirmou que não costuma se envolver em questões pessoais de outros parlamentares, mas disse acreditar na idoneidade de Nikolas. “O Nikolas já fez a sua explicação. Eu acredito na idoneidade do Nikolas Ferreira. É um grande homem para esse Brasil”, declarou.



Leia também: Áudio de Nikolas Ferreira pedindo ajuda a Vorcaro é exposto e viraliza na web

Questionado sobre o conteúdo da gravação, Zé Trovão afirmou que a relação de proximidade indicada no áudio precisa ser analisada dentro do contexto em que os contatos ocorreram. Segundo ele, os episódios envolvendo Nikolas, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorreram antes das investigações que passaram a envolver Vorcaro. “Todos os fatos que levam Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e André Mendonça a encontrar Vorcaro são anteriores aos processos que vêm sendo deflagrados por Daniel Vorcaro”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O deputado também comparou o caso de Nikolas ao de Mendonça. Para ele, se o contato do deputado com Vorcaro for questionado, também seria necessário analisar os encontros do ministro com o empresário. “Se eu for agora questionar o Nikolas Ferreira, eu também tenho que questionar o André Mendonça, que também se encontrou com o Vorcaro”, disse.

Zé Trovão argumentou ainda que, por atuar no Congresso, é possível que parlamentares tenham contato com empresários durante eventos e atividades políticas, sem que isso represente, necessariamente, uma relação irregular.

O deputado afirmou que não conhecia pessoalmente Vorcaro e disse que o empresário era reconhecido no meio empresarial e circulava em Brasília. “Era um empresário, um empresário reconhecido não só aqui em Brasília, mas nacionalmente”, declarou. Na avaliação do deputado, os contatos mantidos antes da deflagração das investigações não podem ser analisados automaticamente à luz das suspeitas que surgiram posteriormente. “Eu acredito que todos aqueles que tiveram esse contato com ele naquele momento e que hoje sabem das ações criminosas de Vorcaro não têm mais essa relação com ele”, afirmou.

As declarações ocorrem após a divulgação de mensagens e áudios recuperados pela Polícia Federal no material apreendido de Vorcaro. No conteúdo divulgado nesta quinta-feira (3/9), Nikolas procura o empresário para intermediar uma demanda relacionada a um ativo minerário e encaminha a ele o contato de um advogado.