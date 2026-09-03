O que é ativo minerário e como funciona a concessão de títulos no Brasil

O termo “ativo minerário” ficou em alta após o ICL divulgar áudio em que Nikolas Ferreira pede para o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, liberar “um ativo de minério”. O termo, não muito comum ao público, gerou curiosidade sobre seu significado e funcionamento.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De forma direta, um ativo minerário representa o direito de explorar recursos minerais, como ouro, ferro ou nióbio, em uma área específica. Esse direito é concedido pelo governo federal e não significa a posse da terra, mas sim a autorização para pesquisar e extrair suas riquezas do subsolo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A gestão desses direitos é responsabilidade da Agência Nacional de Mineração (ANM), autarquia que substituiu o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 2018 e é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Todo o processo é regulado pelo Código de Mineração e segue um rito técnico e burocrático para garantir a segurança jurídica e o aproveitamento correto dos recursos do país.
Leia Mais
-
Equilíbrio na mineração estratégica é fundamental, diz especialista
-
Minerais críticos: associação propõe dez medidas a presidenciáveis
-
Transição energética depende da mineração, diz secretária do MME
Como funciona a concessão?
O caminho para obter a permissão de extração de minérios é dividido em etapas claras. A primeira fase é a de pesquisa, na qual o interessado solicita à ANM uma autorização para investigar o potencial mineral de uma determinada região. O processo se desenrola da seguinte forma:
-
Requerimento de Pesquisa: A pessoa física ou empresa apresenta um plano de pesquisa detalhado, indicando a área de interesse e os minerais que pretende encontrar.
-
Alvará de Pesquisa: Se a documentação estiver correta e a área livre, a ANM emite o alvará. O titular tem, geralmente, de um a três anos para realizar estudos geológicos e comprovar a existência de uma jazida economicamente viável.
-
Relatório Final de Pesquisa: Ao final do prazo, é preciso entregar um relatório com os resultados. Se for positivo, o titular ganha o direito de solicitar a permissão para a próxima etapa: a lavra.
-
Concessão de Lavra: Com o relatório aprovado, o interessado solicita a concessão de lavra, que é a autorização definitiva para extrair, beneficiar e comercializar o minério. Essa concessão é outorgada pela ANM ou pelo Ministério de Minas e Energia e tem validade até o esgotamento da jazida.
Quem pode explorar recursos minerais?
Qualquer brasileiro ou empresa constituída sob as leis do país pode solicitar um título minerário, desde que comprove capacidade técnica e financeira para executar os projetos de pesquisa e exploração. Além das exigências da ANM, o processo também depende de licenciamento ambiental, um passo fundamental e muitas vezes complexo.
Esses ativos são cruciais para a economia, pois atraem investimentos, geram empregos e arrecadam royalties (a chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM), que são distribuídos entre municípios, estados e a União. O valor de um ativo minerário varia drasticamente conforme a fase em que se encontra. Um simples alvará de pesquisa tem um valor, mas um ativo com a concessão de lavra já emitida e reservas comprovadas possui um valor de mercado muito superior.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais