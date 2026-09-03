O que é ativo minerário e como funciona a concessão de títulos no Brasil

O termo “ativo minerário” ficou em alta após o ICL divulgar áudio em que Nikolas Ferreira pede para o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, liberar “um ativo de minério”. O termo, não muito comum ao público, gerou curiosidade sobre seu significado e funcionamento.

De forma direta, um ativo minerário representa o direito de explorar recursos minerais, como ouro, ferro ou nióbio, em uma área específica. Esse direito é concedido pelo governo federal e não significa a posse da terra, mas sim a autorização para pesquisar e extrair suas riquezas do subsolo.

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A gestão desses direitos é responsabilidade da Agência Nacional de Mineração (ANM), autarquia que substituiu o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 2018 e é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Todo o processo é regulado pelo Código de Mineração e segue um rito técnico e burocrático para garantir a segurança jurídica e o aproveitamento correto dos recursos do país.

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Como funciona a concessão?

O caminho para obter a permissão de extração de minérios é dividido em etapas claras. A primeira fase é a de pesquisa, na qual o interessado solicita à ANM uma autorização para investigar o potencial mineral de uma determinada região. O processo se desenrola da seguinte forma:

Requerimento de Pesquisa: A pessoa física ou empresa apresenta um plano de pesquisa detalhado, indicando a área de interesse e os minerais que pretende encontrar. Alvará de Pesquisa: Se a documentação estiver correta e a área livre, a ANM emite o alvará. O titular tem, geralmente, de um a três anos para realizar estudos geológicos e comprovar a existência de uma jazida economicamente viável. Relatório Final de Pesquisa: Ao final do prazo, é preciso entregar um relatório com os resultados. Se for positivo, o titular ganha o direito de solicitar a permissão para a próxima etapa: a lavra. Concessão de Lavra: Com o relatório aprovado, o interessado solicita a concessão de lavra, que é a autorização definitiva para extrair, beneficiar e comercializar o minério. Essa concessão é outorgada pela ANM ou pelo Ministério de Minas e Energia e tem validade até o esgotamento da jazida.

Quem pode explorar recursos minerais?

Qualquer brasileiro ou empresa constituída sob as leis do país pode solicitar um título minerário, desde que comprove capacidade técnica e financeira para executar os projetos de pesquisa e exploração. Além das exigências da ANM, o processo também depende de licenciamento ambiental, um passo fundamental e muitas vezes complexo.

Esses ativos são cruciais para a economia, pois atraem investimentos, geram empregos e arrecadam royalties (a chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM), que são distribuídos entre municípios, estados e a União. O valor de um ativo minerário varia drasticamente conforme a fase em que se encontra. Um simples alvará de pesquisa tem um valor, mas um ativo com a concessão de lavra já emitida e reservas comprovadas possui um valor de mercado muito superior.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.