Nikolas Ferreira confirma conversa com Vorcaro, mas nega relação

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) confirmou à CNN ter conversado com o empresário e ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas negou a existência de qualquer ato ilícito ou repasse financeiro entre ambos. As declarações ocorrem após a divulgação de áudios obtidos pela Polícia Federal (PF), que mostram o parlamentar buscando aproximação com o empresário em março de 2025 para tratar da liberação de um ativo de mineração associado a um ex-assessor de seu gabinete.
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Em entrevista à CNN, o parlamentar afirmou que a tentativa de intermediação não prosperou e descartou irregularidades na conduta. “Falei com ele [Vorcaro] algumas vezes, mas tenho zero relação. Nunca o vi pessoalmente. Pode sair o que for, mas nada criminoso, nada imoral”, declarou Ferreira, reforçando que "nunca recebeu nenhum tostão" do ex-banqueiro.
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Segundo o deputado, o número de telefone de Vorcaro foi fornecido pelo pastor André Valadão, nome também citado nas gravações em posse dos investigadores. Nos registros da PF, Ferreira refere-se ao empresário como “Dani”, expressa o desejo de obter maior proximidade e sugere um encontro presencial.
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Diante da repercussão do caso, o congressista usou suas redes sociais para rebater o teor das apurações com ironias. Ferreira informou aos seguidores que publicará um vídeo ao meio-dia desta quinta-feira (3/9).
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