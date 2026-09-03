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ÁUDIOS VAZADOS

Nikolas Ferreira confirma conversa com Vorcaro, mas nega relação

À CNN, parlamentar nega repasses de ex-banqueiro e minimiza áudio divulgado pelo ICL

Áudio revela Nikolas Ferreira pedindo ajuda a Vorcaro para liberar ativo de minério - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados / Reprodução )
Áudio revela Nikolas Ferreira pedindo ajuda a Vorcaro para liberar ativo de minério - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados / Reprodução )

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) confirmou à CNN ter conversado com o empresário e ex-banqueiro Daniel Vorcaro, mas negou a existência de qualquer ato ilícito ou repasse financeiro entre ambos. As declarações ocorrem após a divulgação de áudios obtidos pela Polícia Federal (PF), que mostram o parlamentar buscando aproximação com o empresário em março de 2025 para tratar da liberação de um ativo de mineração associado a um ex-assessor de seu gabinete.

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Em entrevista à CNN, o parlamentar afirmou que a tentativa de intermediação não prosperou e descartou irregularidades na conduta. “Falei com ele [Vorcaro] algumas vezes, mas tenho zero relação. Nunca o vi pessoalmente. Pode sair o que for, mas nada criminoso, nada imoral”, declarou Ferreira, reforçando que "nunca recebeu nenhum tostão" do ex-banqueiro.

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Segundo o deputado, o número de telefone de Vorcaro foi fornecido pelo pastor André Valadão, nome também citado nas gravações em posse dos investigadores. Nos registros da PF, Ferreira refere-se ao empresário como “Dani”, expressa o desejo de obter maior proximidade e sugere um encontro presencial.

Diante da repercussão do caso, o congressista usou suas redes sociais para rebater o teor das apurações com ironias. Ferreira informou aos seguidores que publicará um vídeo ao meio-dia desta quinta-feira (3/9).

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 03/09/2026 12:48
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