Nikolas pediu desculpas por críticas após Vorcaro ameaçar expor voos pagos

Daniel Vorcaro afirmou em mensagem ter custeado os deslocamentos aéreos do parlamentar mineiro - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados / Reprodução )

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu desculpas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por ter criticado publicamente um evento promovido pela instituição em Londres.

A manifestação ocorreu em uma mensagem de áudio enviada ao banqueiro em março de 2025, revelada pela jornalista Juliana Dal Piva, do portal ICL Notícias nesta quinta-feira (3/9). Em outra conversa, divulgada pelo veículo, Vorcaro afirmou ao empresário Flávio Carneiro que havia pago todos os voos utilizados pelo parlamentar e ameaçou tornar a informação pública.

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A relação entre os dois também aparece em uma conversa na qual Nikolas procura Vorcaro para pedir ajuda em favor de seu ex-assessor Thiago Rodrigues de Faria. O contato ocorreu em 30 de março de 2025, quando o deputado solicitou ao banqueiro que avaliasse a possibilidade de auxiliar na liberação de um ativo relacionado à mineração. Dias depois, as mensagens voltaram a registrar contato entre os dois.

As ameaças de exposição

Em abril de 2024, em conversa com o empresário Flávio Carneiro, Vorcaro afirmou ter custeado os deslocamentos aéreos de Nikolas Ferreira. Na mensagem, o banqueiro escreveu: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”. Na sequência, indicou que poderia tornar o caso público: “Vouch (sic) mandar soltsr isso” [“Vou mandar soltar isso”].

A conversa não esclarece quantas viagens teriam sido pagas por Vorcaro nem em que período elas ocorreram. A revelação, contudo, se relaciona a um episódio que veio a público em março de 2026, quando O Globo informou que Nikolas havia utilizado, durante dez dias em outubro de 2022, uma aeronave pertencente a Vorcaro. Naquele período, o deputado fazia campanha pela reeleição do então presidente Jair Bolsonaro.

À época, Nikolas afirmou que não sabia quem era o proprietário da aeronave e que só tomou conhecimento de que o avião pertencia a Vorcaro depois de utilizá-lo.

No mesmo conjunto de mensagens divulgado pelo ICL, Vorcaro também aparece criticando o deputado após a publicação sobre o evento do Banco Master em Londres. O banqueiro havia demonstrado insatisfação com a manifestação de Nikolas, feita em abril de 2024.

O pedido de desculpas

Meses depois da publicação, Nikolas procurou Vorcaro e reconheceu que não sabia que o evento havia sido organizado pelo banco do empresário.

"Não fazia ideia que era este o banco do Dani, senão, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente”.

Na mesma mensagem, Nikolas contou que havia conversado sobre o episódio com o pastor André Valadão e reiterou que não teria feito a publicação caso soubesse da ligação do banco com Vorcaro.

“Troquei ideia lá com o Pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: ‘Pastor, eu não fazia ideia que era este o Banco do Dani etc. e tudo, se não, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente’, mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido."

Ouça o áudio

A mensagem termina com uma tentativa de retomar a proximidade entre os dois. “Depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço, lindão”, diz.

As novas revelações sobre Vorcaro e políticos



As mensagens divulgadas na quarta-feira (2/9) a partir do celular de Daniel Vorcaro abriram uma nova frente nas revelações sobre a rede de contatos mantida pelo ex-dono do Banco Master com autoridades e políticos.

O material, que veio a público em meio às investigações envolvendo o banco, inclui conversas de Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), integrantes do Ministério Público e outras figuras públicas. Entre os episódios revelados está também um encontro reservado do banqueiro com o ministro André Mendonça, do STF, ocorrido em março de 2025.

As conversas envolvendo Nikolas Ferreira foram divulgadas nesta quinta pela jornalista Juliana Dal e se somam às revelações sobre a rede de contatos mantida por Vorcaro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Nikolas disse que a divulgação das mensagens estaria sendo utilizada para desviar o foco de outros acontecimentos relacionados ao Banco Master. O deputado afirmou ainda que não manteve com Vorcaro uma relação de amizade ou convivência social.