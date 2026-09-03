PSol pede cassação de Nikolas e acareação com Vorcaro no Conselho de Ética

O PSol e a Federação PSol-Rede apresentaram nesta quinta-feira (3/9) uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O partido pede que o caso seja encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara e, caso as denúncias sejam confirmadas, que o parlamentar seja punido com a perda do mandato.

O pedido tem como base as revelações sobre a relação de Nikolas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Entre os episódios citados está um áudio de março de 2025, no qual o deputado procura o então dono do Banco Master para tratar de interesses de Thiago Rodrigues de Faria, seu ex-assessor e advogado, relacionados a um ativo minerário. Na mensagem, Nikolas apresenta Faria como “meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui” e, posteriormente, encaminha seu contato para “liberar os ativos minerários”.

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A representação também incorpora as novas mensagens atribuídas a Vorcaro sobre o custeio de viagens do parlamentar. Em conversa com o empresário Flávio Carneiro, de abril de 2024, o banqueiro teria afirmado: “Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele”. O documento lembra ainda que Nikolas utilizou um jato de Vorcaro durante a campanha presidencial de 2022, quando percorreu nove estados e o Distrito Federal em atividades favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro. À época da revelação, o deputado afirmou que não sabia inicialmente quem era o proprietário da aeronave.

Para o PSol, os episódios levantam suspeitas sobre uma eventual utilização do mandato para atender interesses privados. O partido sustenta ser necessário investigar “qual era a natureza da relação” entre Nikolas e Vorcaro, quais benefícios teriam sido concedidos ao deputado e se existia uma relação de reciprocidade entre vantagens privadas e a atuação parlamentar.

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Além da abertura do processo disciplinar e da coleta de mensagens, áudios e documentos, PSol e Rede pedem que Vorcaro seja ouvido pelo Conselho de Ética. Caso surjam contradições entre as versões do banqueiro e do deputado, as siglas querem uma acareação entre os dois.

Segundo o pedido, o confronto serviria para esclarecer os contatos envolvendo interesses privados, eventual uso do “prestígio, da influência ou das prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar” e a possível existência de “benefícios, favores, contrapartidas” entre Nikolas e Vorcaro.

A representação é assinada, entre outros, pela presidente do PSol, Paula Coradi, pelo presidente da Federação PSol-Rede, Juliano Medeiros, e por parlamentares das duas legendas. O documento sustenta que, se comprovados os fatos, as condutas configurariam quebra de decoro e poderiam levar à cassação do mandato de Nikolas.