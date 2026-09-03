Lula pede "reformas profundas" no Judiciário e na política após caso Master

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (3/9) que os sistemas político e judiciário do Brasil necessitam de "reformas profundas". O pronunciamento do chefe do Executivo abordou os desdobramentos do escândalo envolvendo o Banco Master, classificado por ele como "o maior roubo da história do Brasil".
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O escândalo do Banco Master é o maior roubo da história do Brasil. Roubaram milhões de pessoas de muitos estados e municípios.
O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado.
Há suspeita de… pic.twitter.com/hKS5Q5HJks
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Lula ressaltou que a investigação atingiu milhões de pessoas em diversos estados e municípios, lembrando que o banqueiro responsável — sem citar o nome de Vorcaro — pelo esquema foi preso e teve a instituição financeira fechada. Diante de suspeitas que envolvem políticos e agentes públicos, o presidente enfatizou que a democracia brasileira não pode ser refém de "vazamentos seletivos".
Cobrança por integridade e fim de blindagens
Lula cobrou uma atuação firme do presidente da Suprema Corte e do procurador-geral da República para liderar um processo que assegure a integridade e a confiança nas apurações. Segundo o presidente, a preservação do respeito às instituições depende de atuações pautadas pela firmeza e pela transparência.
Ao defender que o compromisso público deve se sobrepor a interesses individuais, Lula defendeu a apuração irrestrita de todas as denúncias, sem proteções privilegiadas. "É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém, doa a quem doer", declarou.
A bandeira de reformas no sistema judiciário foi entoada nesta quinta-feira (3) pelo presidente do PT e coordenador de campanha à reeleição de Lula, Edinho Silva. "É preciso acabar com a farra das emendas parlamentares, adotar um código de ética para todo o Judiciário e Ministério Público, com o fim dos supersalários e a promiscuidade entre interesses públicos e privados", afirmou Edinho, em vídeo.
Crise no judiciário
O vídeo que Lula defende instituições democráticas foi divulgado pelo Planalto momentos após o ministro Alexandre de Moraes anunciar que o magistrado colega de Corte André Mendonça responderá a inquérito das Fake News por ter publicado investigações da PF que mostram conversas entre Daniel Vorcaro e Moraes.
Segundo Moraes, o inquérito das Fake News foi colocado a Mendonça sob a justificativa de o colega da Corte ter cometido crime de improbidade administrativa, de responsabilidade e de abuso de autoridade.
Saiba Mais
Ronayre NunesSubeditor
Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.
Rafaela SoaresSubeditora
Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.