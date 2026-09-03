Alcolumbre rebate críticas: "Querem ganhar as eleições ofendendo os outros"

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), reagiu às críticas que vem recebendo dos colegas senadores por não pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele relacionou os ataques nas redes sociais às razões eleitoreiras e disse que esses parlamentares “não têm proposta para o Brasil”.

O presidente afirmou que se depara com “agressões inimagináveis” nos jornais contra sua conduta e que está muito “cômodo” para os parlamentares que o atacam se esconderem atrás de celulares. Segundo ele, vive-se uma democracia atualmente com característica de ditadura nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alcolumbre manda recado sobre impeachment de Moraes

“Se eu fosse só mais um senador amigo de vocês, eu ia dizer muita coisa naquele microfone ali, inclusive para colegas nossos que se acham no direito de fazer vídeo agredindo as pessoas para o assessor do lado estar filmando ele na rede social para ganhar curtida e talvez para ganhar a eleição em outubro”, completou.

Para Alcolumbre, a situação tende a piorar com a aproximação das eleições, tendo em vista que há senadores que apostam na ofensa de colegas para garantir a vitória nas urnas.

“Alguém quer ganhar as eleições ofendendo os outros. Eu gostaria de ouvir uma proposta do que ele pensa para o futuro da educação do Brasil (...) ou propor ao Brasil ter discernimento da sua posição geográfica, estratégica e logística e uma nova matriz modal para o Brasil para baratear o custo do transporte”, afirmou.