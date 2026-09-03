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Gilmar propõe retirada de delegados da PF de gabinetes de ministros do STF

Proposta abre discussão interna sobre a atuação de policiais em investigações que tramitam na Corte

Movimentação ocorre em meio às discussões sobre a relação entre ministros e autoridades que investigam o caso Master -
Movimentação ocorre em meio às discussões sobre a relação entre ministros e autoridades que investigam o caso Master -

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está propondo a retirada de delegados da Polícia Federal que atualmente atuam nos gabinetes de ministros da Corte. A informação foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada por interlocutores do STF pelo Correio.

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A movimentação ocorre em meio às discussões internas sobre a relação entre integrantes do Supremo e autoridades responsáveis por investigações que tramitam no tribunal, em meio ao caso do Banco Master. A proposta, segundo apurou o Correio, prevê que delegados da PF deixem de atuar diretamente nos gabinetes dos magistrados.

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A medida representaria uma mudança na dinâmica adotada em investigações sob supervisão do STF, especialmente nos casos em que integrantes da Polícia Federal prestam auxílio aos gabinetes responsáveis pela condução dos processos.

A proposta ainda precisa ser discutida internamente e não significa, neste momento, que haverá uma retirada imediata dos delegados. O movimento de Gilmar, segundo interlocutores da Corte ouvidos pelo Correio, abre uma nova frente de debate dentro do Supremo sobre os limites da interlocução entre os gabinetes dos ministros e integrantes da Polícia Federal.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 03/09/2026 14:31 / atualizado em 03/09/2026 15:01
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