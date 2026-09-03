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Moraes pede a Fachin investigação contra Mendonça por crime de responsabilidade

Legislação citada pelo ministro poderia levar ao impeachment do colega, de acordo com previsão constitucional

Com decisão de Moraes, crise no STF se amplia - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Com decisão de Moraes, crise no STF se amplia - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou o inquérito das fake news para acusar o ministro André Mendonça de crime de responsabilidade. O despacho de Moraes, realizado na noite desta quinta-feira (3/9), ocorre após Mendonça determinar a divulgação de um relatório da Polícia Federal contendo diálogos trocados por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que Moraes é citado.

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"Os fatos narrados nos “Relatórios de Inteligência” indicam que, na relatoria das PETs 15041 (Operação Sem Desconto) e 15556 (Operação Compliance Zero), o Ministro André Mendonça teria, em tese, praticado uma série de condutas tipificadas como improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), Lei crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/50) e de abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), com quebra da imparcialidade judicial e favorecimento a determinados grupos políticos", destaca um trecho da decisão.

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Na prática, os crimes apontados por Moraes contra o colega podem resultar no impeachment, além de abertura de ação penal. O processo de impeachment é conduzido pelo Senado Federal, com base na lei 1079/50, citada no despacho. No entanto, para abertura de investigação criminal, é necessário que ocorra aval do plenário da Suprema Corte, de acordo com previsão no regimento interno.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 03/09/2026 20:14 / atualizado em 03/09/2026 20:37
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