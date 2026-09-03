Flávio afirma que Moraes e Alcolumbre se reuniram para tramar contra ele

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, em publicação nas redes sociais, que os ministros Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teriam conversado nesta quarta-feira (2/9), em Brasília, sobre uma suposta ação ilegal contra ele.
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Na postagem publicada no X, Flávio Bolsonaro afirmou que o objetivo do encontro seria uma tentativa de reação à sua candidatura e de desgaste eleitoral. O senador não apresentou, na publicação, provas sobre o conteúdo da suposta conversa.
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“Caso se confirme, é a comprovação de que o Brasil virou uma várzea, terra sem lei, onde os que se acham donos do país armam farsas contra seus adversários”, escreveu.
???? Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre teriam conversado longamente nesta quarta-feira (2/Set), em Brasília, e articulado com Flávio Dino alguma ação ilegal contra mim, com o único intuito de “reagir” a André Mendonça e me desgastar eleitoralmente.— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 4, 2026
Caso se confirme, é a… pic.twitter.com/BqRmusSQAO
O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam “o último obstáculo” para impedir uma ditadura no país.
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