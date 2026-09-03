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ELEIÇÕES 2026

Flávio afirma que Moraes e Alcolumbre se reuniram para tramar contra ele

Candidato à Presidência afirmou, em publicação no X, que reunião teria tratado de suposta ação ilegal contra ele

O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam
O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam "o último obstáculo" para impedir uma ditadura no país. - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, em publicação nas redes sociais, que os ministros Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teriam conversado nesta quarta-feira (2/9), em Brasília, sobre uma suposta ação ilegal contra ele.

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Na postagem publicada no X, Flávio Bolsonaro afirmou que o objetivo do encontro seria uma tentativa de reação à sua candidatura e de desgaste eleitoral. O senador não apresentou, na publicação, provas sobre o conteúdo da suposta conversa.

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“Caso se confirme, é a comprovação de que o Brasil virou uma várzea, terra sem lei, onde os que se acham donos do país armam farsas contra seus adversários”, escreveu.

O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam “o último obstáculo” para impedir uma ditadura no país. 

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 03/09/2026 23:43
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