Flávio afirma que Moraes e Alcolumbre se reuniram para tramar contra ele

O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam "o último obstáculo" para impedir uma ditadura no país. - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, em publicação nas redes sociais, que os ministros Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teriam conversado nesta quarta-feira (2/9), em Brasília, sobre uma suposta ação ilegal contra ele.

Na postagem publicada no X, Flávio Bolsonaro afirmou que o objetivo do encontro seria uma tentativa de reação à sua candidatura e de desgaste eleitoral. O senador não apresentou, na publicação, provas sobre o conteúdo da suposta conversa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Caso se confirme, é a comprovação de que o Brasil virou uma várzea, terra sem lei, onde os que se acham donos do país armam farsas contra seus adversários”, escreveu.

???? Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre teriam conversado longamente nesta quarta-feira (2/Set), em Brasília, e articulado com Flávio Dino alguma ação ilegal contra mim, com o único intuito de “reagir” a André Mendonça e me desgastar eleitoralmente.



Caso se confirme, é a… pic.twitter.com/BqRmusSQAO — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 4, 2026

O candidato também afirmou que ele e seus aliados seriam “o último obstáculo” para impedir uma ditadura no país.