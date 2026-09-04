Lula sobre El Niño: "Pode vir quente, nós estamos fervendo"

Segundo Lula, o governo adotou medidas para enfrentar possíveis impactos do fenômeno, embora ainda não saiba qual será sua intensidade. - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (4/9), que o Brasil está preparado para enfrentar os possíveis efeitos do El Niño. Durante entrevista à Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE), ele disse que o governo vem se preparando há mais de um ano e realizou uma reunião com quase todos os ministros para discutir as previsões climáticas e as medidas necessárias.

“Eu fiz uma reunião há mais ou menos 20 dias atrás com quase todos os ministros do governo para discutir a questão dos efeitos do El Niño, sabe? E as previsões que tem sobre o El Niño”, afirmou.

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Segundo Lula, o governo adotou medidas para enfrentar possíveis impactos do fenômeno, embora ainda não saiba qual será sua intensidade. O presidente mencionou a contratação de pessoal, a compra de veículos e aeronaves e outras providências consideradas necessárias para a preparação.

“Eu não sei qual é o tamanho do El Niño, mas eu poderia dizer, pode vir quente, nós estamos fervendo aqui, porque é o seguinte, nós nos preparamos”, declarou.

Segurança alimentar e resposta a emergências

Lula também afirmou que o governo está trabalhando para garantir segurança alimentar diante de possíveis dificuldades em determinadas regiões do país. Segundo ele, alimentos estão sendo armazenados para eventual distribuição caso ocorram situações de falta de abastecimento.

“Tudo que é possível a gente comprar, inclusive fazendo com que haja, sabe, uma segurança alimentar, guardando alimento para que a gente possa distribuir em alguns eventuais falta de alimento em alguma região do país”, disse.

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O presidente também mencionou a preparação para situações em que cidades possam enfrentar problemas relacionados à falta de água. “Nós estamos cuidando disso, cuidando, sabe, vai ter uma cidade que é um rio que vai secar e que não vai ter coisa, nós estamos cuidando para chegar lá”, afirmou.

“Nós estamos nos preparando”

Ao ser questionado sobre a preparação do país, Lula disse que não é possível prever se todas as medidas serão suficientes, mas reiterou que o governo está tomando providências para enfrentar o fenômeno. “Se a gente vai dar conta de tudo, eu não sei, mas nós contratamos as pessoas que têm que contratar, compramos os carros que têm que comprar, compramos os aviões que temos que comprar”, declarou.

O presidente também afirmou que, em sua avaliação, o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar o El Niño. “Então nunca tivemos tão preparado para enfrentar o meu ninho. Eu não sei o tamanho que ele vem, mas ele pode saber que desta vez o Brasil está preparado”, disse.

Lula encerrou a declaração manifestando esperança de que o fenômeno tenha intensidade menor e cause menos prejuízos ao país. “Deus queira que o bicho esteja leve, manso, sabe, que venha devagarinho para não causar tanto prejuízo a nós, mas estamos preparados para isso”, afirmou.

