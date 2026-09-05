'É crime', diz Lula sobre campanha antivacina de Bolsonaro na pandemia de covid-19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o Sistema único de Saúde (SUS) e as vacinas durante visita ao Hospital do Amor em Barretos, no interior de São Paulo. Lula relembrou a época da pandemia da Covid-19 e como o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro desacreditou as vacinas.



"Ninguém está exigindo que o governo da época soubesse cuidar da covid. Não era o papel dele. A única coisa que se pedia era: ouça a ciência. Nós temos especialistas, nós temos gente boa no Brasil inteiro que estão nos ensinando como é que faz. Não desmereça a vacina, pelo amor de Deus. Dizer que vacina faz a pessoa virar gay, dizer que vacina faz a pessoa virar jacaré. É crime", afirmou o petista.

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Lula ainda lembrou que quando o SUS foi criado na Constituição Federal de 1988 foi muito criticado, mas a imagem mudou durante a pandemia pela eficiência ao vacinar a população brasileira.

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"O SUS foi achincalhado, foi avacalhado. Quase todas as reportagens sobre o SUS eram negativas. Veio a covid-19 e, como se fosse milagre, o SUS ressurge das cinzas que eles queriam nos colocar. E se transforma no modelo de médico, enfermeira, de heróis que foram responsáveis por não permitir que muito mais gente morresse por conta do descaso do governo da época. Morreram 716 mil pessoas, poderia ter sido evitado pelo menos umas 400 mil se tivesse apenas acreditado na ciência", destacou Lula.

Lula ainda pontuou que ao desacreditar as vacinas, o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, incentivou o movimento de não vacinar crianças pelo Brasil. "Você está evitando que um pai e uma mãe, por falta de informação, deixe de dar vacina numa criança. Uma criança que pode voltar até pegar doença que já tinha sido exterminada no Brasil", disse.