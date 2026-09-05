Governo de SP nega favorecimento à Credcesta, ligada ao Banco Master

Tarcísio de Freitas (foto) publicou um vídeo dizendo que seu foco está em resolver os problemas de São Paulo, mas criticou o governo Lula (PT) por tentar aumentar impostos - (crédito: João Valério/Governo do Estado SP)

O governo de São Paulo negou qualquer envolvimento ou favorecimento com a PKL Credcesta, instituição financeira ligada ao Banco Master e liquidada em fevereiro de 2026. Segundo a nota, a Credcesta foi credenciada no sistema estadual de consignados em maio de 2022, durante a gestão de Rodrigo Garcia (PSDB).

Além disso, o governo também nega qualquer favorecimento por doações mencionadas. Segundo apuração do Correio, na proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro afirma ter doado R$ 3 milhões para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, além de ter aportado R$ 2 milhões na conta eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além disso, serviram como “contrapartidas financeiras” realizadas após um “ajuste indevido” com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é vice de Ronaldo Caiado na corrida presidencial.

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O Governo do Estado de São Paulo repudia e nega, de forma categórica, qualquer insinuação de irregularidade ou favorecimento envolvendo o credenciamento da PKL Credcesta para operar crédito consignado no Estado, seja por doações mencionadas, seja por relações atribuídas ao então secretário de Governo, Gilberto Kassab. A hipótese não encontra respaldo nos fatos, na cronologia dos eventos nem nas regras que disciplinam o setor”, ressaltaram na nota.

No esclarecimento, o governo paulista afirma que o Credcesta foi suspenso no exato momento em que foi liquidado pelo Banco Central e que o credenciamento de instituições consignatárias segue um procedimento administrativo regulamentado com critérios objetivos e vinculados à normas legais e regulatórias.

A nota destaca também que a escolha da instituição e o contrato é entre o servidor e a instituição, o Estado não tem qualquer decisão nesse caso. Além disso, ressaltou que o Decreto nº 69.126/2024 criou uma nova categoria de consignatária: sociedades de crédito, financiamento e investimento (SCFIs) autorizadas pelo Banco Central, equiparando-as a bancos e cooperativas para fins de credenciamento.

“A medida seguiu normas do CMN e do Banco Central e ampliou o mercado para financeiras digitais, num cenário em que o Estado já contava com mais de 200 instituições credenciadas. A PKL não se enquadra nessa categoria: foi credenciada por via distinta, em 2022. Portanto, não há qualquer relação entre o decreto ou suposto benefício à empresa”, argumenta.

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O governo também defende que a participação da PKL foi pequena se comparada com a de outros operadores de consignados em São Paulo. De acordo com a nota, dos R$ 634 milhões movimentados, o Credcesta responde por 3,4% e já chegou a ser de 5,26% antes da liquidação pelo BC.

Por fim, o governo afirma que os contratos que estavam em vigor seguem sendo honrados por uma orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE), devido a uma obrigação legal voltada a proteger o servidor que já havia contratado.