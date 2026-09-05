Ato do PT toca "Rap do Silva" após TSE suspender jingle em horário eleitoral

O presidente promoveu ato para mulheres em BH no fim de semana - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Ato do PT com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoiadores apresentou o jingle "Rap do Silva". A música está suspensa de ser transmitida na propaganda eleitoral por não conter o nome de Geraldo Alckmin (PSB), candidato à vice em sua chapa à Presidência da República. O grupo de dança Machine Street apresentou uma coreografia para o jingle.

A suspensão foi aplicada pelo ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça-feira (1º/9). A decisão será submetida ao plenário virtual do tribunal. A suspensão acatou a ação movida pelo senador e também candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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Contudo, Mendonça restringiu a suspensão apenas ao jingle, o ministro não acatou o pedido para obrigar a coligação a identificar o vice-presidente em todas as propagandas futuras. O "Rap da Silva" poderá voltar a ser veiculado, se atender às exigências legais de menção a Alckmin, mas o jingle apresentado neste sábado (5/9) ainda não apresentou alterações.