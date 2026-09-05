Ato do PT toca "Rap do Silva" após TSE suspender jingle em horário eleitoral

Ato do PT com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e apoiadores apresentou o jingle "Rap do Silva". A música está suspensa de ser transmitida na propaganda eleitoral por não conter o nome de Geraldo Alckmin (PSB), candidato à vice em sua chapa à Presidência da República. O grupo de dança Machine Street apresentou uma coreografia para o jingle.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A suspensão foi aplicada pelo ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça-feira (1º/9). A decisão será submetida ao plenário virtual do tribunal. A suspensão acatou a ação movida pelo senador e também candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Contudo, Mendonça restringiu a suspensão apenas ao jingle, o ministro não acatou o pedido para obrigar a coligação a identificar o vice-presidente em todas as propagandas futuras. O "Rap da Silva" poderá voltar a ser veiculado, se atender às exigências legais de menção a Alckmin, mas o jingle apresentado neste sábado (5/9) ainda não apresentou alterações.
Saiba Mais
- Política 'É crime', diz Lula sobre campanha antivacina de Bolsonaro na pandemia de covid-19
- Mundo 'Influenciadoras que fingem submissão aos maridos são as mesmas que gerenciam impérios multimilionários', diz autora de best-seller sobre tradwives
- Flipar Universidade mais antiga da Irlanda, Trinity College abriga livro histórico de mais de 1.200 anos e recebeu alunos que ganharam o Nobel
- Política Governo de SP nega favorecimento à Credcesta, ligada ao Banco Master
- Revista do Correio Aprenda a preparar esta sobremesa fácil com morango e aproveite a fruta da estação
- Cidades DF Mulher é condenada a 20 anos de prisão por espancar e matar homem em Ceilândia