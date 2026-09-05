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Eleições 2026

Haddad chama Master de máfia e associa banco à família Bolsonaro

Ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo listou os ministros de Bolsonaro que receberam dinheiro de Vorcaro

Brazil's Finance Minister Fernando Haddad speaks during the Workers' Party (PT) national convention in Sao Paulo, Brazil, on August 2, 2026, where Lula formally announces his bid for re-election. At 80, President Lula on July 2 launches his bid for re-election, casting himself as a defender of Brazil's
Brazil's Finance Minister Fernando Haddad speaks during the Workers' Party (PT) national convention in Sao Paulo, Brazil, on August 2, 2026, where Lula formally announces his bid for re-election. At 80, President Lula on July 2 launches his bid for re-election, casting himself as a defender of Brazil's "sovereignty" as pressure from President Donald Trump's administration casts a shadow over the campaign. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: AFP)

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chamou o banco Master de máfia e associou ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, Roberto Campos Neto, à instituição financeira liquidada pelo Banco Central. A afirmação foi durante ato do PT em São José do Rio Preto (SP).

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Haddad não citou nominalmente, mas lembrou de autoridades que receberam dinheiro do Master: senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil; Flávia Arruda, esposa de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, e ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil e Fábio Faria ex-ministro das Comunicações.

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“O Master e o Daniel Vorcaro, sem dúvida, corromperam muita gente. Mas o Banco Master é produto da atuação de uma máfia no Brasil e tem nomes. O banco Master nasce, cresce e se desenvolve durante a gestão do presidente do Banco Central nomeado por (Jair) Bolsonaro. Fez negócio com três ex-ministros do Bolsonaro. Uma era mulher do sócio do Vorcaro, o outro recebia mesada de 500 mil e o outro fazia negócios espúrios com o Banco Master”, disse 

Haddad também citou as doações que o ex-controlador do Master realizou para as campanhas de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas na eleição de 2022.

“Além disso, tem um quarto ministro do Bolsonaro que recebeu dinheiro para a campanha dele em 2022. Vocês conhecem quem é o governador que recebeu dinheiro do master para se eleger? E o presidente da República à época também recebeu dinheiro para se reeleger?”, perguntou ao público. O ex-ministro disse ainda que “não é coincidência” e afirmou que “quem montou o Banco Master nesse país é uma máfia para se perpetuar no poder”. 

Críticas à Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad não dispensou também comentários para o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Haddad comparou o Zero Um de Bolsonaro com Lula e afirmou que o senador é “um sujeito que se sabe pouco sobre ele e tudo que se sabe é ruim”.

“Não tem nada bom do Flávio. O que que eu sei do Flávio? De algum projeto de lei? Não. O que eu sei é que ele comprou 50 imóveis em dinheiro vivo. Que ele comprou uma mansão milionária no Lago Sul de Brasília. Que ele foi fazer tricô na casa do Vorcaro para pedir R$ 130 milhões para ser depositado num fundo da família dele nos Estados Unidos. É isso que eu sei. Se alguém souber mais alguma coisa do Flávio, favor comunicar, porque ninguém sabe. Nós só sabemos isso. E esse pulha quer ser candidato à presidência da República. Não tem condição, gente”, criticou.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 05/09/2026 12:50
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