Haddad chama Master de máfia e associa banco à família Bolsonaro

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), chamou o banco Master de máfia e associou ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, Roberto Campos Neto, à instituição financeira liquidada pelo Banco Central. A afirmação foi durante ato do PT em São José do Rio Preto (SP).
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Haddad não citou nominalmente, mas lembrou de autoridades que receberam dinheiro do Master: senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil; Flávia Arruda, esposa de Augusto Lima, sócio de Daniel Vorcaro, e ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo do Brasil e Fábio Faria ex-ministro das Comunicações.
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“O Master e o Daniel Vorcaro, sem dúvida, corromperam muita gente. Mas o Banco Master é produto da atuação de uma máfia no Brasil e tem nomes. O banco Master nasce, cresce e se desenvolve durante a gestão do presidente do Banco Central nomeado por (Jair) Bolsonaro. Fez negócio com três ex-ministros do Bolsonaro. Uma era mulher do sócio do Vorcaro, o outro recebia mesada de 500 mil e o outro fazia negócios espúrios com o Banco Master”, disse
Haddad também citou as doações que o ex-controlador do Master realizou para as campanhas de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas na eleição de 2022.
“Além disso, tem um quarto ministro do Bolsonaro que recebeu dinheiro para a campanha dele em 2022. Vocês conhecem quem é o governador que recebeu dinheiro do master para se eleger? E o presidente da República à época também recebeu dinheiro para se reeleger?”, perguntou ao público. O ex-ministro disse ainda que “não é coincidência” e afirmou que “quem montou o Banco Master nesse país é uma máfia para se perpetuar no poder”.
Críticas à Flávio Bolsonaro
Fernando Haddad não dispensou também comentários para o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Haddad comparou o Zero Um de Bolsonaro com Lula e afirmou que o senador é “um sujeito que se sabe pouco sobre ele e tudo que se sabe é ruim”.
“Não tem nada bom do Flávio. O que que eu sei do Flávio? De algum projeto de lei? Não. O que eu sei é que ele comprou 50 imóveis em dinheiro vivo. Que ele comprou uma mansão milionária no Lago Sul de Brasília. Que ele foi fazer tricô na casa do Vorcaro para pedir R$ 130 milhões para ser depositado num fundo da família dele nos Estados Unidos. É isso que eu sei. Se alguém souber mais alguma coisa do Flávio, favor comunicar, porque ninguém sabe. Nós só sabemos isso. E esse pulha quer ser candidato à presidência da República. Não tem condição, gente”, criticou.
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