Morre Thaiz Pedrosa, primeira mulher trans cotista na Medicina da UFBA

Amanda S. Feitoza

Thaiz Pedrosa é primeira mulher trans a ingressar no curso de Medicina da Ufba por meio do sistema de cotas - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A estudante de Medicina Thaiz Pedrosa, primeira mulher trans a ingressar no curso da Universidade Federal da Bahia (UFBA) pelo sistema de cotas, morreu na quinta-feira (3/9), aos 44 anos. A causa da morte não foi informada. O falecimento foi comunicado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB-UFBA).

Mineira, Thaiz vivia em Salvador desde 2019, ano em que entrou na universidade e passou a integrar a 256ª turma do curso de Medicina. Aquele também foi o primeiro ano em que a Ufba adotou cotas específicas para pessoas trans e refugiados.

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Naquele processo seletivo, 22 pessoas trans ingressaram na unidade por meio das ações afirmativas. A chegada de Thaiz ao curso marcou um momento de ampliação da presença de pessoas trans em um dos cursos mais tradicionais da universidade.

Em homenagem à estudante, o Diretório Acadêmico destacou o impacto de sua trajetória entre colegas e para outras pessoas trans que passaram a enxergar novas possibilidades dentro da instituição. Thaiz foi lembrada como uma figura de representatividade e como alguém que ajudou a abrir espaço para estudantes que vieram depois dela.

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"A Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia (FMB/UFBA) manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de sua estudante Thaiz Pedrosa", afirmou a instituição em nota divulgada na quinta-feira.

A faculdade também ressaltou que a morte ocorreu durante a formação de uma estudante que ainda tinha projetos e planos para a carreira na área da saúde. "É particularmente doloroso despedir-se de uma jovem estudante de Medicina, com tantos sonhos, projetos e o desejo de dedicar sua vida ao cuidado das pessoas", diz o comunicado.

Ao manifestar solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de Thaiz, a instituição afirmou que a memória da estudante permanecerá entre aqueles que conviveram com ela.