Flávio visita Filipe Martins na prisão e critica Moraes: "Laranja podre"

O senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, visitou, neste sábado (5/9, Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins está preso na cadeia pública de Ponta Grossa, no interior do Paraná, cumprindo condenação dada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 21 anos de prisão em processo relatado por Alexandre de Moraes. Durante o ato, Flávio criticou o ministro do Supremo e se referiu a ele como "laranja podre".



Na comitiva, também estiveram presentes o candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro (PL), a candidata a deputada federal Aline Sleutjes (PL), o candidato ao Senado Filipe Barros (PL) e o advogado de Filipe Martins, Jeffrey Chiquini, que também é candidato a deputado federal pelo PL do Paraná.



A visita durou cerca de uma hora e meia. Ao sair da penitenciária, Flávio Bolsonaro afirmou que a prisão de Martins é injusta e simboliza graves violações dos direitos. “Vim dar um abraço em um amigo muito importante para nós que está preso aqui acusado de ter feito uma minuta que nunca existiu, que ninguém nunca viu, e acabou sendo usada para sua condenação”, criticou Flávio que, em seguida, relembrou conversas que teriam sido trocadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, envolvendo Moraes.



“O próprio Alexandre de Moraes é flagrado editando o contrato da sua esposa com um investigado que é o Vorcaro e nada acontece com ele. É alguém que usou o inquérito de fake news para perseguir adversários políticos e que hoje utiliza o mesmo modus operandi com que atuou com várias pessoas de direita, contra o ministro André Mendonça”, disse Flávio. “Porque hoje Alexandre de Moraes é uma laranja podre dentro do Supremo Tribunal. Não podemos deixar que todo o tribunal seja contaminado por isso, porque a magistratura, pessoas… Não é Alexandre de Moraes. Essa não é a regra”, completou.

Leia também - Haddad chama Master de máfia e associa banco à família Bolsonaro



Sobre o encontro com Martins, Flávio contou que foram relembrados alguns momentos vividos junto ao presidente Bolsonaro, além das dificuldades enfrentadas no cárcere pela distância da família.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO