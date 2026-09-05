Em ato, Lula diz que vai pedir que Trump faça um Pix e quer IA brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer acabar com o método de pagamento Pix e disse que vai pedir para Trump experimentar o modelo quando for à ONU. O petista discursará na abertura do Debate Geral da 81ª Assembleia Geral da ONU em 22 de setembro. As declarações foram dadas durante comício em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, neste sábado (5/9).

Leia também: Pix entra no centro da mira dos EUA em novo capítulo de tensão

“O presidente dos Estados Unidos quer acabar com o Pix. Agora eu vou para a ONU, vou encontrar com o Trump e vou dizer para ele: Trump faça um Pix, que você vai ver como será bom”, disse aos apoiadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lula também falou sobre inteligência artificial. O petista disse que não quer mais depender do desenvolvimento dessa tecnologia por outros países, e sim produzir IA no Brasil.

“E agora nós vamos querer dominar essa história de inteligência artificial. Eu não quero ficar dependente da China e nem dos Estados Unidos. Nós queremos inteligência artificial em português”, afirmou durante o comício em São Paulo.