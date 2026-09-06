Lula associa 7/9 à defesa de soberania antes de fala em rádio e TV

O recado, publicado nas redes sociais do presidente, foi feito horas antes de o petista publicar discurso de rádio e TV em alusão ao dia da independência. Previsto para às 20h30 deste domingo, o pronunciamento oficial do presidente terá 3 minutos e 43 segundos de duração - (crédito: Reprodução)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionou neste domingo (6/9) a celebração do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, com as eleições presidenciais de outubro e a bandeira da soberania nacional.

"Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países", escreveu Lula, em seu perfil no X.

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Logo mais, às 20h30, farei um pronunciamento à nação.



O 7 de Setembro é uma data para reafirmarmos a nossa soberania e celebrarmos a independência do Brasil. pic.twitter.com/37qmVepeIV — Lula (@LulaOficial) September 6, 2026

O recado, publicado nas redes sociais do presidente, foi feito horas antes de o petista publicar discurso de rádio e TV em alusão ao dia da independência. Previsto para às 20h30 deste domingo, o pronunciamento oficial do presidente terá 3 minutos e 43 segundos de duração.

A publicação na rede social do presidente foi acompanhada de um vídeo da sua propaganda eleitoral que mostra imagens do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, comentando sobretaxas colocadas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras ao país norte-americano.

Amanhã é dia 7 de setembro, Independência do Brasil.



Um dia fundamental para a gente lembrar que esse ano o seu voto define se teremos um Brasil que se levanta para proteger a nação ou um país que se apequena para outros países. pic.twitter.com/sI6NW7eubq — Lula (@LulaOficial) September 6, 2026

"Este ano você vai escolher entre dois lados", começa o narrador no vídeo, que dá lugar a imagens de Flávio afirmando que a "tarifa vai chegar para o Brasil" e que "não estamos em condições de exigir nada do governo (Donald) Trump" e pedindo "Deus abençoe a América".

Leia também: 7 de Setembro: Lula tratará de soberania e de riquezas nacionais em discurso

O vídeo publicado nas redes sociais também mostra falas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sugerindo que o Brasil leve o sistema de pagamentos Pix para mesa de negociação com os Estados Unidos.