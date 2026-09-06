Lula relaciona Independência com defesa de mais tempo ao trabalhador

No pronunciamento de rádio e TV, Lula defendeu temas como a soberania nacional, a valorização de riquezas nacionais e o objetivo de perseguir a justiça social - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionou os festejos do 7 de Setembro com uma ideia de independência para que o trabalhador tenha mais tempo fora do ofício. Essa bandeira, defendida pelo petista em pronunciamento oficial de rádio e TV na noite deste domingo (6/9), ocorreu na semana seguinte ao Senado não levar ao plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1.

"A independência de poder estudar, pensar livremente, escolher a melhor profissão e o melhor emprego. Ter mais tempo para si mesmo e para sua família", diz Lula, em trecho do pronunciamento de celebração da Independência do Brasil.

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Considerada bandeira de campanha à reeleição do presidente, a proposta que põe fim à escala 6x1 foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, porém não foi levada à votação de todos os parlamentares. Embora tenha sofrido esse revés, o governo Lula espera aprovar a PEC no Senado logo após o primeiro turno das eleições, previsto para 4 de outubro.

Defesa à soberania

No pronunciamento de rádio e TV, Lula defendeu temas como a soberania nacional, a valorização de riquezas nacionais e o objetivo de perseguir a justiça social. Em linha com a campanha à reeleição do petista, o pronunciamento do presidente enfatizou a ideia de proteção ao patrimônio nacional e destacar potenciais estratégicos de materiais brasileiros como o petróleo — achado pela Petrobras na Margem Equatorial —, além de minerais críticos e terras raras.

"Temos a segunda maior reserva de Terras Raras do mundo, e a maior fonte de água doce. No último mês, descobrimos uma nova e rica reserva de petróleo. Essas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro", disse o presidente, em um trecho do discurso.

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Além de entoar bandeiras usadas pelo petista nos vieses institucional e de campanha à reeleição, o pronunciamento de Lula fez uma defesa ao livre comércio entre os países. Essa ideia, no entanto, será transmitida sem citar nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsável por aplicar tarifas de até 37,5% a uma lista de produtos exportados pelo Brasil ao país norte-americano.

"Defendemos o livre comércio. Nenhum país estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar, e para quem podemos vender. Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém", falará o presidente, em outro trecho do discurso, que terá duração de 3 minutos e 43 segundos ao todo.

Confira a íntegra do pronunciamento de Lula

Minhas amigas e meus amigos,

Amanhã, 7 de setembro, é dia de celebrarmos a Independência do Brasil.

Para além do grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga, a independência do Brasil foi uma dura conquista de homens e mulheres que deram suas vidas nas batalhas contra a tirania, a escravidão, e a injustiça social.

De Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, a Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica, heroínas do 2 de julho da Bahia.

Defender a independência do Brasil é defender nossa soberania e nossa democracia.

Mais do que nunca, é preciso lutar pelo que é nosso. Temos a segunda maior reserva de Terras Raras do mundo, e a maior fonte de água doce. No último mês, descobrimos uma nova e rica reserva de petróleo.

Essas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro.

Foi aprovado no Congresso Nacional o marco legal que permitirá ao Brasil transformar as enormes reservas de minerais críticos e terras raras em desenvolvimento e riqueza para o povo brasileiro.

Recursos naturais que, assim como o nosso petróleo, devem ser usados para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e gerando empregos de qualidade no Brasil.

Por isso, precisamos nos manter fortes e altivos, sem baixar a cabeça, para não deixarmos que o Brasil se transforme, novamente, em colônia de outras potências estrangeiras.

Não somos, e não seremos colônia de ninguém.

Minhas amigas e meus amigos,

Um país soberano é aquele capaz de defender seu território, suas fronteiras, seu meio ambiente, suas riquezas e seu povo de quaisquer interesses estrangeiros.

Um país soberano é aquele capaz de criar as oportunidades que seu povo precisa para conquistar a própria independência.

A independência financeira, a independência de poder estudar, pensar livremente, escolher a melhor profissão e o melhor emprego. Ter mais tempo para si mesmo e para sua família.

A independência de contar, como previsto na Constituição Federal, com saúde pública de qualidade, e a melhor educação gratuita para seus filhos.

E de viver, em um país livre da fome, da pobreza e de todas as formas de desigualdade, com mais direitos para todos, e menos privilégios.

Minhas amigas e meus amigos,

O Brasil trabalha pela paz mundial e a harmonia entre as nações.

Defendemos o livre comércio.

Nenhum país estrangeiro tem o direito de dizer de quem podemos comprar, e para quem podemos vender.

Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém.

Temos motivos de sobra para nos orgulharmos do nosso país.

Temos a Amazônia, e uma das maiores biodiversidades do planeta.

Somos exemplo na defesa do meio ambiente. Nossa riqueza cultural encanta o mundo.

Somos referência mundial em transição energética e no enfrentamento da emergência climática que ameaça o futuro da humanidade.

E temos, cada um e cada uma de vocês, a consciência de que formamos, juntos, um dos povos mais admirados em todo o planeta.

Um feliz Dia da Independência, e que Deus continue abençoando o Brasil.