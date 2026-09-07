Flávio afirma que esquerda vai "tentar uma terceira facada" nele e em aliados

Durante o ato contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, realizado nesta segunda-feira (7/9), o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a esquerda vai tentar "uma terceira facada".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A primeira foi a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro há oito anos em Juiz de Fora (MG) e a segunda teria sido a condenação pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Estou encarando com muita fé, muita força, muita dedicação, mesmo que a minha própria vida esteja em risco, porque tenho que fazer campanha com colete a prova de bala, porque sei do que a esquerda é capaz. [...] E vão tentar uma terceira facada, não só em mim, mas também nos meus aliados", disse.
O senador também afirmou que os opositores tentarão "mais uma vez interferir nas eleições", mas que não conseguirão. "E o que eu tenho a dizer a vocês que vão tentar mais uma vez interferir nas eleições, não vai adiantar nada, porque estou aqui de peito aberto e nós juntos somos muito mais fortes do que eles", afirmou aos apoiadores na Avenida Paulista.
Saiba Mais
- Revista do Correio Garganta irritada sem motivo aparente? Refluxo pode estar por trás do problema
- Mundo 'Ninguém está preparado para as consequências da inteligência artificial', adverte cientista-chefe da OpenAI
- Política Malafaia defende o STF e pede que ministros investiguem Moraes
- Turismo O mundo é maior do que você imaginava: como os novos mapas podem mudar seu olhar sobre as viagens
- Revista do Correio Sedentarismo também enfraquece músculos, ossos e articulações: veja como manter o corpo ativo
- Política Derrite diz que criminosos serão presos ou neutralizados com eleição de Flávio