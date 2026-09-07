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Flávio afirma que esquerda vai "tentar uma terceira facada" nele e em aliados

A segunda facada seria o julgamento do 8 de janeiro que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão por tentativa de golpe de Estado

FlÃ¡vio Bolsonaro afirma que tentarÃ£o dar uma facada nele ou em aliados - (crédito: ReproduÃ§Ã£o)
FlÃ¡vio Bolsonaro afirma que tentarÃ£o dar uma facada nele ou em aliados - (crédito: ReproduÃ§Ã£o)

Durante o ato contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, realizado nesta segunda-feira (7/9), o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a esquerda vai tentar "uma terceira facada".

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A primeira foi a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro há oito anos em Juiz de Fora (MG) e a segunda teria sido a condenação pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

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"Estou encarando com muita fé, muita força, muita dedicação, mesmo que a minha própria vida esteja em risco, porque tenho que fazer campanha com colete a prova de bala, porque sei do que a esquerda é capaz. [...] E vão tentar uma terceira facada, não só em mim, mas também nos meus aliados", disse.

O senador também afirmou que os opositores tentarão "mais uma vez interferir nas eleições", mas que não conseguirão. "E o que eu tenho a dizer a vocês que vão tentar mais uma vez interferir nas eleições, não vai adiantar nada, porque estou aqui de peito aberto e nós juntos somos muito mais fortes do que eles", afirmou aos apoiadores na Avenida Paulista.  

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 07/09/2026 16:55 / atualizado em 07/09/2026 16:56
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