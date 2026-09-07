Malafaia defende o STF e pede que ministros investiguem Alexandre de Moraes

O pastor Silas Malafaia, aliado da família Bolsonaro, pediu que os apoiadores não preguem a "desmoralização" do Supremo Tribunal Federal (STF) ou o fechamento da Suprema Corte. "Nós não viemos aqui pregar a desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos cair nesse jogo. Nós precisamos de instituições fortes. Desgraçar o Supremo é arrebentar com a democracia e com a república", disse ele nesta segunda-feira (7/9).



Malafaia também pediu aos ministros do STF, nominalmente, que votem à favor da investigação do ministro Alexandre de Moraes, porque se ele fez o que fez com André Mendonça, poderia repetir com outro magistrado.

"Se Alexandre de Moraes usa um documento que não tem valor para atacar um colega, os senhores acham que amanhã ele não vai atacar um de vocês? Os senhores acham que um cara como esse que não respeita a constituição, não respeita a lei, não respeita um colega, os senhores acham que amanhã vai respeitar vocês? Senhores ministros do STF, nós não queremos a Suprema Corte desmoralizada. Nós queremos instituições fortes, independentes", declarou.

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Reunião dos chefes dos poderes

O pastor também comentou sobre a reunião entre o presidente Lula, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre Alcolumbre (União-AP), que foi promovida na casa do ministro Moraes.

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"Há dias atrás teve uma reunião promovida por Alexandre Moraes com Lula e Davi Alcolumbre. A imprensa disse que isso é promiscuidade. O ministro do STF fazer reunião política, quando ele pode julgar os dois e Davi Alcolumbre pode encaminhar o impeachment dele. Foi noticiado pela imprensa que nessa reunião começou uma conversa para implodir André Mendonça", acusou Malafaia.