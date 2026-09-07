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"Precisamos de um Senado que ponha ordem na casa", afirma Bia Kicis, em SP

A deputada federal discursou no ato contra Lula e contra Alexandre de Moraes na Avenida Paulista

Bia Kicis discursa durante ato na Avenida Paulista neste feriado - (crédito: Reprodução/YouTube)
Bia Kicis discursa durante ato na Avenida Paulista neste feriado - (crédito: Reprodução/YouTube)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, clamou aos apoiadores que elejam senadores de direita para que possam aprovar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente o do ministro Alexandre de Moraes.

"Nós precisamos de um Senado que ponha uma ordem na casa, que volte a trazer autoridade para o Congresso e para o povo brasileiro. Um Senado que coloque para correr aqueles ministros que não respeitam a Constituição, que perseguem adversários políticos e que perseguem ministros que estão ao lado do povo, ao lado da lei", disse a deputada.

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Bia também prestou apoio ao ministro André Mendonça na recente crise, sem precedentes, que se instaurou no STF. E declarou que é preciso tirar ministros do STF, investigar e prender aqueles praticam perseguição e censura.

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"Nós vamos fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. E mais, nós não queremos só o impeachment, nós queremos o afastamento, a investigação e a prisão de todos aqueles que estão perseguindo, calando, censurando as pessoas honestas desse país", declarou.

A deputada do DF afirmou que levou um abraço da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também candidata ao Senado. De acordo com a deputada, Michelle não compareceu por estar cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro que segue em prisão domiciliar em Brasília. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 07/09/2026 15:43 / atualizado em 07/09/2026 15:50
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