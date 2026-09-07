Derrite diz que criminosos serão presos ou neutralizados com eleição de Flávio

O deputado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), avisou que se Flávio Bolsonaro (PL-RJ) for eleito presidente, os criminosos que não fugirem do Brasil serão presos ou neutralizados.
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"Eu quero declarar a independência do Brasil a partir de janeiro de 2027. Estará declarada guerra contra o crime organizado no Brasil, ou os criminosos mudam de país, ou serão presos ou serão neutralizados. Ninguém aguenta mais", afirmou durante o ato de 7 de setembro contra Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na Avenida Paulista (SP).
Derrite também destacou a importância da eleição ao Senado para a direita e afirmou que "ninguém aguenta mais os abusos do poder judiciário. E vocês podem contar comigo a partir do ano que vem para colocar os poderes em equilíbrio", disse.
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Eleição em SP
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