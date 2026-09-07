Derrite diz que criminosos serão presos ou neutralizados com eleição de Flávio

Derrite e Flávio Bolsonaro durante o lançamento da candidatura ao Senado - (crédito: CEZAR RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O deputado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), avisou que se Flávio Bolsonaro (PL-RJ) for eleito presidente, os criminosos que não fugirem do Brasil serão presos ou neutralizados.

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"Eu quero declarar a independência do Brasil a partir de janeiro de 2027. Estará declarada guerra contra o crime organizado no Brasil, ou os criminosos mudam de país, ou serão presos ou serão neutralizados. Ninguém aguenta mais", afirmou durante o ato de 7 de setembro contra Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na Avenida Paulista (SP).



Derrite também destacou a importância da eleição ao Senado para a direita e afirmou que "ninguém aguenta mais os abusos do poder judiciário. E vocês podem contar comigo a partir do ano que vem para colocar os poderes em equilíbrio", disse.

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Eleição em SP

Ao final do discurso, o deputado que é candidato ao Senado, afirmou: "cara de coragem, que tem história, que é do estado de São Paulo. Eu não forasteiro, nasci e cresci aqui". Em seguida, Derrite disse: "E aqui em São Paulo temos uma outra missão, a missão de reeleger o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no primeiro turno". O atual governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, nasceu no Rio de Janeiro.

No estado, opositores às candidatas ao Senado Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) chamam as ex-ministras de "forasteiras" — Tebet é do Mato Grosso do Sul e Marina é do Acre —, como forma de ataque político.