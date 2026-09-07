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ELEIÇÕES

Após crise no STF, Quaest mostra Lula com 36%; Flávio, 29%; e Cury, 8%

Contratada pela TV Globo por R$ 314.628, a Quaest ouviu 2.004 eleitores entre quinta-feira e domingo

Lula, Flávio e Augusto Cury oscilaram negativamente dentro da margem de erro - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Junior/CB/D.A.Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)
Lula, Flávio e Augusto Cury oscilaram negativamente dentro da margem de erro - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Junior/CB/D.A.Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A Quaest divulgou, no começo da noite deste feriado da Independência (7/9), a primeira pesquisa presidencial com todas as entrevistas realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 29%. Na última sondagem eleitoral divulgada pelo instituto na semana passada, estava 37% a 30%. Os dois oscilaram um ponto dentro da margem de erro.

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Augusto Cury (Avante) registra 8% e aparece na terceira colocação, uma queda de dois pontos percentuais em relação à semana passada.

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Primeiro turno

  • Lula (PT): 36% (-1)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29% (-1)
  • Augusto Cury (Avante): 8% (-2)
  • Renan Santos (Missão): 3% (=)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (+2)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (+1)
  • Pablo Marçal (PRTB): 1% (inelegível)
  • Samara Martins (UP): 1% (era zero)
  • Demais candidatos: não pontuaram
  • Indecisos: 9%
  • Brancos/Nulo/Não vai votar: 8% 

Segundo turno

Na simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turno, os dois aparecem numericamente empatados, com 41%. Na pesquisa anterior, os índices eram 41% para o petista e 40% para o senador, respectivamente. Branco, nulo e não vai votar somam 13%, igual à semana passada. Indecisos subiram um ponto e chegam a 5%.

No confronto entre Lula e Augusto Cury, o presidente registra 39% (era 40%), enquanto o candidato do Avante tem 35% (eram 34%).

Contra Renan Santos, Lula aparece com 42% (eram 43%), ante 37% (eram 36%) do adversário.

Na disputa com Ronaldo Caiado, o petista marca 41% (era 42%), contra 38% do ex-governador de Goiás.

Já no cenário contra Romeu Zema, Lula tem 44%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 33%. Os percentuais permaneram os mesmos em relação à semana passada.

Dados técnicos

Contratada pela TV Globo por R$ 314.628, a Quaest ouviu 2.004 eleitores entre quinta (3/6) e domingo (6/6). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01720/2026.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 07/09/2026 18:06 / atualizado em 07/09/2026 18:27
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