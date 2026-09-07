Após crise no STF, Quaest mostra Lula com 36%; Flávio, 29%; e Cury, 8%

A Quaest divulgou, no começo da noite deste feriado da Independência (7/9), a primeira pesquisa presidencial com todas as entrevistas realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 29%. Na última sondagem eleitoral divulgada pelo instituto na semana passada, estava 37% a 30%. Os dois oscilaram um ponto dentro da margem de erro.
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Augusto Cury (Avante) registra 8% e aparece na terceira colocação, uma queda de dois pontos percentuais em relação à semana passada.
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Primeiro turno
- Lula (PT): 36% (-1)
- Flávio Bolsonaro (PL): 29% (-1)
- Augusto Cury (Avante): 8% (-2)
- Renan Santos (Missão): 3% (=)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (+2)
- Romeu Zema (Novo): 2% (+1)
- Pablo Marçal (PRTB): 1% (inelegível)
- Samara Martins (UP): 1% (era zero)
- Demais candidatos: não pontuaram
- Indecisos: 9%
- Brancos/Nulo/Não vai votar: 8%
Segundo turno
Na simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turno, os dois aparecem numericamente empatados, com 41%. Na pesquisa anterior, os índices eram 41% para o petista e 40% para o senador, respectivamente. Branco, nulo e não vai votar somam 13%, igual à semana passada. Indecisos subiram um ponto e chegam a 5%.
No confronto entre Lula e Augusto Cury, o presidente registra 39% (era 40%), enquanto o candidato do Avante tem 35% (eram 34%).
Contra Renan Santos, Lula aparece com 42% (eram 43%), ante 37% (eram 36%) do adversário.
Na disputa com Ronaldo Caiado, o petista marca 41% (era 42%), contra 38% do ex-governador de Goiás.
Já no cenário contra Romeu Zema, Lula tem 44%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 33%. Os percentuais permaneram os mesmos em relação à semana passada.
Dados técnicos
Contratada pela TV Globo por R$ 314.628, a Quaest ouviu 2.004 eleitores entre quinta (3/6) e domingo (6/6). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01720/2026.
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