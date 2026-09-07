Após crise no STF, Quaest mostra Lula com 36%; Flávio, 29%; e Cury, 8%

Lula, Flávio e Augusto Cury oscilaram negativamente dentro da margem de erro - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Junior/CB/D.A.Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A Quaest divulgou, no começo da noite deste feriado da Independência (7/9), a primeira pesquisa presidencial com todas as entrevistas realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) vem em seguida, com 29%. Na última sondagem eleitoral divulgada pelo instituto na semana passada, estava 37% a 30%. Os dois oscilaram um ponto dentro da margem de erro.

Augusto Cury (Avante) registra 8% e aparece na terceira colocação, uma queda de dois pontos percentuais em relação à semana passada.

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Primeiro turno

Lula (PT): 36% (-1)

(PT): 36% (-1) Flávio Bolsonaro (PL): 29% (-1)

(PL): 29% (-1) Augusto Cury (Avante): 8% (-2)

(Avante): 8% (-2) Renan Santos (Missão): 3% (=)

(Missão): 3% (=) Ronaldo Caiado (PSD): 3% (+2)

(PSD): 3% (+2) Romeu Zema (Novo): 2% (+1)

(Novo): 2% (+1) Pablo Marçal (PRTB): 1% (inelegível)

(PRTB): 1% (inelegível) Samara Martins (UP): 1% (era zero)

(UP): 1% (era zero) Demais candidatos : não pontuaram

: não pontuaram Indecisos : 9%

: 9% Brancos/Nulo/Não vai votar: 8%

Segundo turno

Na simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro em segundo turno, os dois aparecem numericamente empatados, com 41%. Na pesquisa anterior, os índices eram 41% para o petista e 40% para o senador, respectivamente. Branco, nulo e não vai votar somam 13%, igual à semana passada. Indecisos subiram um ponto e chegam a 5%.

No confronto entre Lula e Augusto Cury, o presidente registra 39% (era 40%), enquanto o candidato do Avante tem 35% (eram 34%).

Contra Renan Santos, Lula aparece com 42% (eram 43%), ante 37% (eram 36%) do adversário.

Na disputa com Ronaldo Caiado, o petista marca 41% (era 42%), contra 38% do ex-governador de Goiás.

Já no cenário contra Romeu Zema, Lula tem 44%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 33%. Os percentuais permaneram os mesmos em relação à semana passada.

Dados técnicos

Contratada pela TV Globo por R$ 314.628, a Quaest ouviu 2.004 eleitores entre quinta (3/6) e domingo (6/6). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01720/2026.