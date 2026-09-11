Datafolha divulga hoje (11/9) pesquisa para presidente após a crise no STF

No último levantamento do Datafolha, divulgado no dia 3, Lula liderava com 38%, seguido de Flávio Bolsonaro, com 33%, e Augusto Cury, com 8% - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Junior/CB/D.A.Press e Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O Instituto Datafolha divulga, nesta sexta-feira (11/9), a terceira pesquisa que apura a preferência dos eleitores para presidente da República, após o início oficial da campanha. Será a primeira sondagem eleitoral do Datafolha em que todas as entrevistas foram realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados estarão disponíveis no site do Correio.

A 23 dias do segundo turno, marcado para o domingo (4/10), o levantamento vai mostrar como está a disputa eleitoral. No último levantamento do Datafolha, divulgado na quinta-feira (3/9), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 38%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4%; Renan Santos, do Missão, 3%; e Romeu Zema (Novo), 2%.

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A pesquisa que será divulgada hoje está registrada sob o número BR-01833/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram ouvidas 2.002 pessoas entre terça-feira (8/9) e hoje nas cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa tem o custo de R$ 307.641,60, sendo contratada pela Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo, e o grupo Globo.

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