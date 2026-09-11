Datafolha divulga hoje (11/9) pesquisa para presidente após a crise no STF

O Instituto Datafolha divulga, nesta sexta-feira (11/9), a terceira pesquisa que apura a preferência dos eleitores para presidente da República, após o início oficial da campanha. Será a primeira sondagem eleitoral do Datafolha em que todas as entrevistas foram realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados estarão disponíveis no site do Correio.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A 23 dias do segundo turno, marcado para o domingo (4/10), o levantamento vai mostrar como está a disputa eleitoral. No último levantamento do Datafolha, divulgado na quinta-feira (3/9), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 38%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4%; Renan Santos, do Missão, 3%; e Romeu Zema (Novo), 2%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A pesquisa que será divulgada hoje está registrada sob o número BR-01833/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram ouvidas 2.002 pessoas entre terça-feira (8/9) e hoje nas cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa tem o custo de R$ 307.641,60, sendo contratada pela Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo, e o grupo Globo.
Cobertura do Correio Braziliense
Acompanhe toda a cobertura das eleições da disputa presidencial e governos estaduais. Siga o Correio no X (@correio), Facebook, Instagram (correio.braziliense) e YouTube para se manter atualizado sobre tudo o que acontece.
Saiba Mais
- Política Zema comemora afastamento de Andrei e diz que Novo combate "intocáveis"
- Política AGU vai recorrer à decisão de Mendonça que afastou diretor da PF
- Política Gilmar pede vista, mas STF já tem maioria para afastar Andrei Rodrigues da PF
- Política Viana cobra Senado após Mendonça afastar diretor da PF
- Política Segunda Turma do STF analisa afastamento da cúpula da PF
- Política Mendonça afasta cúpula da PF por risco de interferência em investigação