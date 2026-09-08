Atlas: Cleitinho vence Patrus e Kalil em cenários de 2º turno em MG

Cleitinho foi o personagem central da pré-campanha em Minas, deixando os partidos na expectativa durante meses - (crédito: Tom Molina/Agência Senado)

Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece à frente nos três cenários de segundo turno em que é testado para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (8/9).

O senador registra 53,4% das intenções de voto, contra 39,3% de Patrus Ananias (PT), uma diferença de 14,1 pontos percentuais.

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Nesse confronto, 7,2% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

Cleitinho também aparece à frente de Alexandre Kalil (PDT). O senador tem 53,3% das intenções de voto, contra 35,5% do ex-prefeito de Belo Horizonte. A diferença é de 17,8 pontos percentuais, enquanto brancos, nulos e aqueles que não souberam responder somam 11,2%.

A maior vantagem de Cleitinho entre os cenários testados ocorre contra Gabriel (MDB). O candidato do Republicanos registra 55,3%, ante 21,9% do adversário, uma distância de 33,4 pontos. Nesse confronto, brancos, nulos e os que não souberam responder chegam a 22,8%.

Patrus à frente de Simões e Roscoe

A AtlasIntel também simulou dois confrontos de Patrus Ananias contra outros candidatos. Em uma eventual disputa com Mateus Simões (PSD), o petista aparece com 43,4% das intenções de voto, enquanto Simões registra 30,8%.

A diferença entre os dois é de 12,6 pontos percentuais. Brancos, nulos e aqueles que não souberam responder representam 25,8% nesse cenário.

Patrus também aparece à frente de Flávio Roscoe (PL), com 44,3%, contra 28,2%. A distância é de 16,1 pontos, enquanto 27,6% indicaram voto branco, nulo ou não souberam opinar.

Pesquisa

A AtlasIntel ouviu 1.804 eleitores entre 30 de agosto e 4 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos MG-01579/2026 e BR-05852/2026.