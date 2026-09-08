"Grande crime que se pratica contra um membro do STF", diz Caiado sobre PF

Por Beatriz Vasconcelos
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Durante uma coletiva de imprensa em Campinas (SP), o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) apoiou a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O presidenciável definiu a decisão como “a mais acertada” até o momento e cumprimentou o magistrado pela determinação.
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“Isso mostra que as instituições estão firmes e que conseguiram superar mais esse golpe, porque, sem dúvida alguma, é um grande crime que se pratica contra um membro do Supremo Tribunal Federal”, afirmou.
Caiado declarou ainda ser inaceitável e inadmissível o rastreamento de ministros da Corte por uma operação da Polícia Federal. Ele definiu a atitude da PF como execrável e afirmou que “isso realmente destrói a credibilidade da Polícia Federal”.
“É lógico que não são todos os membros, mas esses que estão nessas áreas (da inteligência da Polícia Federal) merecem, sim, ser afastados imediatamente, e a Polícia Federal recuperar a sua condição de poder combater o crime e não ficar patrulhando, ameaçando ou grampeando autoridades como o ministro André Mendonça”, disse.
O candidato também utilizou as redes sociais para demonstrar apoio à decisão do ministro. Em um post feito na rede social X, descreveu a determinação como “firme e corajosa”.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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