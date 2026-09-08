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Crise no Judiciário

"Grande crime que se pratica contra um membro do STF", diz Caiado sobre PF

Candidato criticou monitoramento de André Mendonça pela Polícia Federal durante visita ao Laboratório Sirius, em Campinas (SP)

Caiado disse ser inaceitável e inadmissível o rastreamento de ministros da Corte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Caiado disse ser inaceitável e inadmissível o rastreamento de ministros da Corte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Beatriz Vasconcelos

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Durante uma coletiva de imprensa em Campinas (SP), o candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) apoiou a decisão do ministro André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O presidenciável definiu a decisão como “a mais acertada” até o momento e cumprimentou o magistrado pela determinação.

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“Isso mostra que as instituições estão firmes e que conseguiram superar mais esse golpe, porque, sem dúvida alguma, é um grande crime que se pratica contra um membro do Supremo Tribunal Federal”, afirmou. 

Caiado declarou ainda ser inaceitável e inadmissível o rastreamento de ministros da Corte por uma operação da Polícia Federal. Ele definiu a atitude da PF como execrável e afirmou que “isso realmente destrói a credibilidade da Polícia Federal”.

“É lógico que não são todos os membros, mas esses que estão nessas áreas (da inteligência da Polícia Federal) merecem, sim, ser afastados imediatamente, e a Polícia Federal recuperar a sua condição de poder combater o crime e não ficar patrulhando, ameaçando ou grampeando autoridades como o ministro André Mendonça”, disse.

O candidato também utilizou as redes sociais para demonstrar apoio à decisão do ministro. Em um post feito na rede social X, descreveu a determinação como “firme e corajosa”.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/09/2026 14:41 / atualizado em 08/09/2026 14:53
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