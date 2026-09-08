Andrei Rodrigues é notificado e deixa comando da Polícia Federal

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa, foram oficialmente notificados nesta terça-feira (8/9) sobre a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento preventivo dos dois. A comunicação formal da medida abriu caminho para a mudança no comando da instituição.
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Com a notificação, o diretor-executivo da PF, William Marcel Murad, assumiu imediatamente a direção da corporação de forma interina. A substituição ocorreu após a comunicação oficial da decisão judicial, que retirou temporariamente Rodrigues do cargo de diretor-geral enquanto as medidas determinadas por Mendonça são cumpridas.
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Além do afastamento, a decisão do ministro determina que a Corregedoria da Polícia Federal instaure investigações criminais e procedimentos administrativos para apurar a produção de relatórios de inteligência que são questionados no processo. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias relacionadas à elaboração e circulação dos documentos.
A medida atinge também a estrutura de inteligência da PF, que passa a ter Leandro Almada afastado da direção. Mendonça determinou ainda a suspensão da produção, elaboração e compartilhamento de relatórios de inteligência destinados à análise de atos praticados no exercício das funções constitucionais do Judiciário, da advocacia pública e da polícia judiciária.
O afastamento tem caráter preventivo e ocorre enquanto as investigações determinadas pelo STF avançam. A decisão também será submetida à análise da Segunda Turma do Supremo, que formou maioria nesta terça-feira para manter a medida cautelar contra Andrei Rodrigues.
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