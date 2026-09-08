Flávio Bolsonaro chama Andrei Rodrigues de ‘pau-mandado’ de Lula

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) comentou, nesta terça-feira (8/9), a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento preventivo de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Nas redes sociais, Flávio chamou Rodrigues de “cupincha” e “pau-mandado” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o senador, a decisão de Mendonça teria desarticulado um suposto “grupo especial de Lula na Polícia Federal”. “Que a honrosa e gloriosa Polícia Federal volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula”, escreveu o presidenciável.

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Chefe da PF (companheiro, camarada, amigo, irmão, brother, cupincha, parça, aliado, preposto, indicado, pau-mandado de lula) acusado de liderar investigações clandestinas contra um ministro do STF.



Grupo especial de lula na Polícia Federal desmascarado oficialmente.



Que a… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 8, 2026

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Mendonça determinou o afastamento de Rodrigues por 90 dias. O ministro afirmou ter sido alvo de “monitoramento sistemático e ilegal” realizado pela PF por mais de 30 dias. A decisão foi mantida por maioria na Segunda Turma do STF. Os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques acompanharam Mendonça. Gilmar Mendes pediu vista e interrompeu a análise do caso.

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O afastamento tem caráter preventivo e, de acordo com o ministro, busca evitar eventual interferência nas investigações criminais e administrativas em andamento. Segundo Mendonça, a permanência de integrantes da cúpula da Polícia Federal nos cargos poderia representar risco às investigações, devido ao acesso a sistemas, informações e estruturas da corporação.