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AFASTAMENTO DE DIRETOR DA PF

Flávio Bolsonaro chama Andrei Rodrigues de ‘pau-mandado’ de Lula

Segundo o senador e candidato a presidente, decisão de afastar diretor da PF teria desarticulado um suposto "grupo especial de Lula na Polícia Federal"

Flávio Bolsonaro também chamou Andrei Rodrigues de
Flávio Bolsonaro também chamou Andrei Rodrigues de "cupincha" - (crédito: AFP)

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) comentou, nesta terça-feira (8/9), a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento preventivo de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Nas redes sociais, Flávio chamou Rodrigues de “cupincha” e “pau-mandado” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Segundo o senador, a decisão de Mendonça teria desarticulado um suposto “grupo especial de Lula na Polícia Federal”. “Que a honrosa e gloriosa Polícia Federal volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula”, escreveu o presidenciável.

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Mendonça determinou o afastamento de Rodrigues por 90 dias. O ministro afirmou ter sido alvo de “monitoramento sistemático e ilegal” realizado pela PF por mais de 30 dias. A decisão foi mantida por maioria na Segunda Turma do STF. Os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques acompanharam Mendonça. Gilmar Mendes pediu vista e interrompeu a análise do caso.

O afastamento tem caráter preventivo e, de acordo com o ministro, busca evitar eventual interferência nas investigações criminais e administrativas em andamento. Segundo Mendonça, a permanência de integrantes da cúpula da Polícia Federal nos cargos poderia representar risco às investigações, devido ao acesso a sistemas, informações e estruturas da corporação.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 08/09/2026 13:37
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