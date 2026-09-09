Meio/Ideia: 51,6% avaliam que ministros do STF decidem por "interesse próprio"

Desconfiança em relação ao Supremo Tribunal Federal une eleitores de diferentes espectros políticos - (crédito: Luiz Silveira/STF)

A desconfiança em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF) une eleitores de diferentes espectros políticos, segundo uma pesquisa do Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (9/9). O levantamento revela que 51,6% dos brasileiros concordam que os ministros da corte decidem mais por interesse próprio do que pela lei.

Apenas 10,9% dos entrevistados discordam dessa afirmação, enquanto 23,9% não concordam nem discordam. A percepção é similar entre os eleitores de Jair Bolsonaro em 2022, com 53,3% de concordância, e os de Lula, com 50,8%.

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Quando se considera o autoposicionamento político, a concordância com a frase é de 54,9% entre os que se declaram de esquerda e de 48% na direita bolsonarista.

A confiança geral no tribunal é baixa. Somente 7,3% dos entrevistados afirmam ter muita confiança no STF. Em contrapartida, 28,4% dizem ter pouca confiança e 21,3% declaram não ter nenhuma.

Em comparação, a Polícia Federal registra 16% de "muita confiança", e o Ministério Público, 13,9%. O Congresso Nacional (6,6%) e a imprensa (7,6%) apresentam índices de confiança próximos aos do Supremo.

A pesquisa também abordou a percepção sobre um caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. Entre os que ouviram falar sobre o episódio, 40,5% avaliam que o problema é tanto do ministro quanto da instituição.

Outros 30% veem o caso como um problema do Supremo como instituição, e 18,2% restringem a questão a um ministro específico. Novamente, a leitura é parecida entre eleitores de Lula (73,2%) e de Bolsonaro (69,2%), que incluem a instituição na responsabilidade.

O ceticismo se estende ao sistema político. Para 41,9% dos entrevistados, "os dois lados da política brasileira são igualmente corruptos", enquanto 17,7% discordam dessa visão.

A pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07935/2026. A amostra é de 1.500 entrevistas. O intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2 pp.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.