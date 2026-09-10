AtlasIntel divulga hoje nova pesquisa sobre eleição presidencial

Com margem de erro de um ponto percentual, o novo levantamento atualiza o acirramento da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert | Vittor Sales)

A AtlasIntel divulga, nesta quinta-feira (10/9), um novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026, a pesquisa deve atualizar o cenário eleitoral após uma semana marcada pela divulgação de novos levantamentos e pelo acirramento da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa ouviu 5 mil eleitores e tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O custo declarado do levantamento é de R$ 75 mil.

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O levantamento contempla simulações de primeiro e segundo turnos e pode indicar como os principais candidatos chegam a esta nova etapa da disputa. Os dados também devem ajudar a medir a evolução das intenções de voto e eventuais mudanças no equilíbrio entre os concorrentes.

Além disso, pesquisa também inclui um novo recorte sobre o caso Banco Master. Os entrevistados serão questionados sobre qual grupo político consideram mais envolvido nas fraudes investigadas na instituição: aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, o Centrão, todos os grupos igualmente ou nenhum deles.

Dados técnicos

A pesquisa AtlasIntel está registrada no TSE sob o protocolo BR-01452/2026. Foram entrevistadas 5 mil pessoas. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento tem custo declarado de R$ 75 mil.

Os dados utilizados como referência para a composição da amostra são a PNAD Contínua 2025/2026, nos casos de nível econômico e escolaridade, e o TSE 2026, para sexo e faixa etária.