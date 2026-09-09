Lula cumpre agenda no Piauí, reduto do senador bolsonarista Ciro Nogueira

Lula vai participar de um comício em Teresina, ao lado do atual governador do Piauí e postulante à reeleição, Rafael Fonteles (PT) - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agenda nesta quarta-feira (9/9) em Teresina, reduto do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na capital do Piauí, o petista terá compromissos tanto como chefe do Executivo quanto como candidato à reeleição. Na agenda institucional, Lula visitará o Centro Estadual de Tempo Integral Profª. Júlia Nunes Alves.

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O petista também vai acompanhar as obras de revitalização e modernização do VLT de Teresina, além das intervenções no contorno rodoviário. No âmbito eleitoral, Lula vai participar de um comício, ao lado do atual governador do Piauí e postulante à reeleição, Rafael Fonteles (PT).

Divergências

As divergências entre o PT de Lula e o PP de Ciro Nogueira não se estendem à disputa estadual, que envolve tanto a tentativa de reeleição de Fonteles quanto a candidatura de Joel Rodrigues (PP).

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Correlegionário de Ciro Nogueira, Rodrigues tem evitado se posicionar a favor de Lula ou de Flávio Bolsonaro (PL), visto que o partido adotou postura de neutralidade na disputa presidencial de 2026.

Além de uma possível trégua entre Lula e Ciro Nogueira na corrida eleitoral pelo governo do Piauí, o senador apoia publicamente seu correligionário André Fufuca, ex-ministro dos Esportes no governo Lula, para o Senado.