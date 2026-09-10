InícioPolítica
Crise no Judiciário

Fachin cancela novamente sessão do plenário do STF em meio à crise

Decisão impede encontro presencial de ministros pela segunda vez, em meio a uma série de decisões individuais envolvendo a conduta de magistrados

Fachin justificou que há uma sessão extraordinária prevista para a manhã da próxima terça-feira - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
Fachin justificou que há uma sessão extraordinária prevista para a manhã da próxima terça-feira - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a sessão da tarde desta quinta-feira (10/9), que seria realizada no plenário da Corte. A decisão ocorreu em meio à crise institucional envolvendo o caso do Banco Master e uma sequência de decisões individuais dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Flávio Dino e do próprio Fachin.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em nota, Fachin justificou que há uma sessão extraordinária prevista para a manhã da próxima terça-feira (15). O colegiado vai analisar um pedido do ministro André Mendonça para investigar Moraes, que foi citado em conversas encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão de Fachin suspende a sessão presencial, com transmissão ao vivo, que ocorreria a partir das 14 horas. Mais cedo, Alexandre de Moraes chegou a convocar a imprensa para realizar um pronunciamento, mas voltou atrás e desistiu.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 10/09/2026 12:45 / atualizado em 10/09/2026 12:48
SIGA
x