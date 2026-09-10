Pimenta defende fim de sigilos e cobra reação do STF

Pimenta diz que Judiciário teria passado a funcionar como um espaço de "blindagem" - (crédito: Platobr Politica)

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), defendeu nesta quinta-feira (10/9) que o Supremo Tribunal Federal (STF) determine a abertura completa dos sigilos de investigações que estão no centro da crise institucional. Segundo o deputado, a medida seria necessária para evitar suspeitas de seletividade ou direcionamento nos processos.

Pimenta afirmou que o momento vivido pelo país exige uma atuação “muito efetiva” do Supremo para recuperar a confiança da sociedade na instituição. Na avaliação dele, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, deveria garantir a transparência dos inquéritos, incluindo investigações relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Banco Master e, se necessário, ao chamado inquérito das fake news.

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“A única forma de garantir que não haja uma narrativa distorcida, a única forma de garantir que não haja uma seletividade na maneira como as informações estão sendo tratadas é a quebra do sigilo completo”, afirmou.

Para o líder, a divulgação parcial de informações pode ampliar a crise e provocar uma deterioração institucional. Ele defendeu que as investigações sejam concluídas independentemente das pessoas envolvidas e que o andamento dos casos possa ser acompanhado pela sociedade e pela imprensa. “Quanto mais demorar, só a crise se aprofunda”, declarou.

Crítica à blindagem de políticos

Pimenta também criticou o que considera um histórico de utilização do Judiciário como mecanismo de proteção de políticos e personalidades investigadas. Ele citou decisões relacionadas às investigações envolvendo Flávio Bolsonaro, Queiroz e Adriano da Nóbrega como exemplos de um processo que, segundo ele, precisa ser encerrado.

Na avaliação do deputado, o Judiciário teria passado a funcionar como um espaço de “blindagem”. A partir disso, defendeu mudanças estruturais nas instituições, incluindo a discussão de um código de ética para impedir que parentes de ministros atuem profissionalmente em tribunais superiores ou em instituições como o Tribunal de Contas da União.

“A sociedade não suporta mais assistir a supersalários, salários milionários, à maneira como essas instituições criam um sistema de autoproteção”, afirmou.

Pimenta disse ainda que a atual crise deveria ser aproveitada para promover mudanças capazes de ampliar a segurança jurídica e institucional do país. Para ele, isso dependeria da divulgação integral das informações e da responsabilização de quem eventualmente tenha cometido irregularidades.