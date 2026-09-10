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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro acusa Dino de interferência política na Operação Make Up

Durante campanha em Roraima, candidato afirmou que não há irregularidades no financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro:
Flávio Bolsonaro: "Não tem um centavo de dinheiro público" - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acusou nesta quinta-feira (10/9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de “tentativa de interferência política” nas eleições de 2026. A declaração foi feita após a Polícia Federal cumprir 49 mandados de busca e apreensão na Operação Make Up, que investiga suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”. Dino é o relator do caso na Corte.

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Durante agenda de campanha em Roraima, Flávio afirmou que não há irregularidades no filme que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não tem um centavo de dinheiro público”, disse.

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O candidato afirmou que, se eleito, vai “colocar pessoas, homens e mulheres no Supremo, que sejam contra o aborto, que sejam contra as drogas, que entendam as demandas aqui do estado de Roraima, por exemplo, que quer se desenvolver”.

A ação desta quinta-feira foi batizada de Operação Make Up e teve como principais alvos a produtora do filme, Karina Gama, e o deputado federal Mário Frias (PL-SP). A investigação apura suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares para o financiamento da cinebiografia.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 10/09/2026 15:23
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