Flávio Bolsonaro acusa Dino de interferência política na Operação Make Up

Flávio Bolsonaro: "Não tem um centavo de dinheiro público" - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acusou nesta quinta-feira (10/9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de “tentativa de interferência política” nas eleições de 2026. A declaração foi feita após a Polícia Federal cumprir 49 mandados de busca e apreensão na Operação Make Up, que investiga suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”. Dino é o relator do caso na Corte.

Durante agenda de campanha em Roraima, Flávio afirmou que não há irregularidades no filme que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não tem um centavo de dinheiro público”, disse.

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O candidato afirmou que, se eleito, vai “colocar pessoas, homens e mulheres no Supremo, que sejam contra o aborto, que sejam contra as drogas, que entendam as demandas aqui do estado de Roraima, por exemplo, que quer se desenvolver”.

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A ação desta quinta-feira foi batizada de Operação Make Up e teve como principais alvos a produtora do filme, Karina Gama, e o deputado federal Mário Frias (PL-SP). A investigação apura suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares para o financiamento da cinebiografia.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves



