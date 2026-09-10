Moraes autoriza visita permanente de parentes a Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado em setembro de 2025 a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que parentes do ex-presidente Jair Bolsonaro possam visitá-lo permanentemente em casa, onde cumpre prisão domiciliar. A defesa argumentou que a presença desses familiares é essencial enquanto a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estiver em campanha. Ela é candidata ao Senado pelo PL.

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“A medida tem por finalidade assegurar a presença de familiares próximos na residência durante os períodos de ausência da esposa do peticionário (Jair Bolsonaro), sem prejuízo da observância das condições de fiscalização e das demais medidas cautelares vigentes”, escreveu a defesa no pedido a Moraes.

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Os horários de visitação são os mesmos determinados no sistema prisional: às quartas-feiras e aos sábados, em uma das três faixas de horário estabelecidas: das 8h às 10h, das 11h às 13h ou das 14h às 16h. Foi autorizada a visitação do irmão, Renato Bolsonaro, das cunhadas Geovanna Kathleen e Suyane Lanuze Lima e dos sogros Vicente de Paulo Reinaldo e Maisa Torres Antunes. Carlos e Renan Bolsonaro, filhos do ex-presidente, já estão autorizados a visitá-lo.

De acordo com Moraes, a medida é “razoável”, mas a permissão é excepcional. O ministro ressaltou que as visitas devem seguir as regras estabelecidas na autorização.

Bolsonaro foi condenado em setembro do ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele passou um tempo em regime fechado, mas, em março deste ano, o ex-presidente foi transferido para prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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