Veritá divulga nova pesquisa presidencial nesta sexta-feira

A nova pesquisa Veritá sobre as eleições de 2026 será publicada nesta sexta-feira (11/9). Foram 40.500 entrevistados, por telefonemas, entre os dias 6 e 11 de setembro. De acordo com dados apresentados à Justiça Eleitoral, o intervalo de confiança adotado é de 95%, a margem de erro não foi divulgada pela empresa até o momento de publicação desta matéria.

A pesquisa será divulgada em um cenário de agravamento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF), a expectativa é que os resultados reflitam se a tensão no judiciário impactou, ou não, a avaliação do eleitor. Os resultados serão divulgados pelo Correio Braziliense.

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Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08093, o levantamento foi contratado pelo Instituto Veritá Ltda. e realizado sob supervisão do estatístico Guilherme Alvarenga Laia. O custo declarado à Justiça Eleitoral foi de R$200 mil.

A última pesquisa Veritá, divulgada no domingo (6), apontou um empate técnico entre os candidatos à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno. Flávio somou 38,9% das intenções de voto e Lula ficou com 38,4%. A pesquisa ainda mostra o escritor Augusto Cury em terceiro lugar na corrida presidencial, com 12,2% dos votos.