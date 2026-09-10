AtlasIntel: Flávio tem 46,4% no segundo turno e Lula registra 46,2%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República com 43% das intenções de voto. Os dados são de uma pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (10/9).

Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 37,4% das menções. Na sequência, estão Augusto Cury (Avante), com 6,6%, e Renan Santos (Missão), com 6,5%. No segundo turno, a pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 46,4% das intenções de voto e Lula registra 46,2%.

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O levantamento aponta ainda outros nomes na disputa: Romeu Zema (Novo) tem 2,1%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 1,1%. Samara Martins (UP) e Pablo Marçal (PRTB) registram 1% cada, enquanto Clariana Barão (DC) aparece com 0,3%.

Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não foram mencionados pelos entrevistados. Eleitores que afirmam votar em branco ou nulo somam 0,6%, e 0,4% não souberam responder.

Em comparação com a pesquisa de agosto, Lula permaneceu estável com 43%. Já Flávio Bolsonaro subiu de 34% para 37,4%. Augusto Cury teve uma redução de 8% para 6,6%, enquanto Renan Santos avançou de 3% para 6,5%.

A pesquisa ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro, com metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é o BR-01452/2026.

*Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.