Zema critica cancelamento de pronunciamento de Moraes: "Está fugindo da raia"

"Queremos que tudo venha à tona", declarou o vice, Girão, em vídeo com o presidenciável nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) e o vice, senador Eduardo Girão (Novo), criticaram o cancelamento do pronunciamento que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, faria nesta quinta-feira (10/9). A dupla também convocou uma manifestação pelo impeachment de Moraes, bem como do procurador-geral da República, Paulo Gonet, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A fala de Moraes havia sido anunciada horas antes e seria transmitida pela TV Justiça, sem tema divulgado. O cancelamento ocorreu em meio à crise envolvendo as investigações sobre o Banco Master e citações ao nome do magistrado em conversas identificadas pela PF. Segundo o gabinete do ministro, o pronunciamento será “remarcado em data oportuna”. O ex-governador de Minas Gerais afirmou que “Moraes está fugindo da raia” e acrescentou: “quem não deve, não teme”.

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Girão também defendeu a divulgação das informações relacionadas ao caso. “Queremos que tudo venha à tona”, declarou o senador nas redes sociais. A nova data para o pronunciamento ainda não foi definida. A chapa do Novo mantém a convocação para o ato e os pedidos de impeachment das autoridades citadas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro