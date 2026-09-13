Os dias que abalaram a Supema Corte e desencaderam a crise

O Supremo Tribunal Federal (STF) atravessa uma crise institucional sem precedentes desde o início do mês, marcada por decisões monocráticas conflitantes, acusações entre ministros, disputa sobre o comando da Polícia Federal (PF) e uma guerra de ofícios em torno das investigações do Banco Master. Nessa última semana, a crise subiu de patamar ao envolver diretamente o presidente do Supremo, Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e o relator do caso Master na Corte, André Mendonça, provocando um racha entre os magistrados.
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O conflito deixou de ser apenas uma disputa em torno do conteúdo de uma investigação e passou a envolver o próprio funcionamento do Supremo. De um lado, Mendonça defende a necessidade de esclarecer os elementos encontrados pela Polícia Federal (PF) e sustenta a legitimidade das medidas adotadas no curso da investigação. De outro, Moraes questiona a forma como informações foram divulgadas e acusa o colega de selecionar os documentos que chegariam ao plenário da Corte.
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O início da crise atual ocorreu em 1º de setembro, quando Mendonça derrubou do sigilo de conversas específicas entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e Alexandre Moraes — que chegou a editar o contrato que poderia chegar a R$ 131 milhões do banco com o escritório de advocacia da esposa dele, Viviane Barci. Moraes tem alegado que Mendonça faz quebra de sigilo "seletiva" para proteger o grupo político que o colocou no cargo.
Outro ponto alto do cabo de guerra entre os ministros do STF ocorreu quando Mendonça decidiu afastar preventivamente o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada, na terça-feira passada. A decisão atingiu diretamente a estrutura da PF e ampliou o confronto entre Mendonça e Moraes. A medida também coincidiu com o avanço de outra frente de investigação conduzida no Supremo. O ministro Flávio Dino havia autorizado, em 3 de setembro, novas diligências da PF no caso Dark Horse, que apura suspeitas relacionadas ao financiamento e à produção de um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A operação foi deflagrada na quinta-feira e teve entre os alvos o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e a produtora ligada à obra, que teria recebido R$ 2 milhões em emendas do parlamentar para a execução da cinebiografia do ex-presidente.
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Ação e reação
O afastamento de Andrei Rodrigues por Mendonça provocou reação imediata dentro do governo e da própria PF. E, após Dino determinar a reintegração de Rodrigues e Almada aos cargos. Fachin suspendeu tanto a decisão de Mendonça quanto a de Dino, mantendo Rodrigues e Almada nos cargos até nova deliberação. O presidente da Corte deu prazo de 48 horas para que o diretor-geral da PF prestasse esclarecimentos.
Com a intervenção, Fachin passou a centralizar a condução institucional da crise e marcou para 15 de setembro uma sessão extraordinária do plenário da Corte para analisar o pedido de investigação envolvendo Moraes, que aparece em mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro.
Na quinta-feira, abriu-se uma nova frente da crise. Fachin determinou que Mendonça encaminhasse à Presidência da Corte e aos gabinetes dos demais ministros todos os procedimentos relacionados às investigações do Banco Master. Além disso, ordenou o levantamento do sigilo, ressalvadas diligências em andamento ou que ainda precisassem ser realizadas. A medida buscava garantir que os ministros tivessem acesso aos elementos necessários para a sessão de terça-feira.
Mendonça começou a liberar documentos, mas a divulgação parcial provocou nova reação. Na sexta-feira, Moraes enviou ofício a Fachin afirmando que 180 documentos permaneciam sob sigilo. O ministro acusou o relator de fazer uma liberação seletiva e afirmou que a medida dificultava a análise das provas pelos demais integrantes do STF.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) também pressionou pela divulgação integral. O Ministério Público Federal (MPF) apontou que parte dos procedimentos relacionados à Operação Compliance Zero não havia sido incluída na primeira liberação de Mendonça.
Diante da controvérsia, Fachin deu a Mendonça prazo de 24 horas para encaminhar aos gabinetes todos os procedimentos relacionados ao caso e retirar o sigilo das peças, com exceção das diligências que ainda estivessem em curso. Mendonça, por sua vez, afirmou que não havia omitido documentos e argumentou que parte dos procedimentos não teria relação direta com o objeto da sessão extraordinária do dia 15.
Ontem, Fachin assumiu a relatoria de um procedimento que envolve Moraes após Mendonça enviar o processo. Ainda no sábado, após os ministros Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre Moraes solicitarrem cópia integral dos documentos extraídos do celular de Vorcaro, Fachin determinou que a PF informe em até 24 horas, quem mantém a custódia e qual é o estado material extraído do celular do ex-banqueiro.
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Alícia Bernardes
Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d