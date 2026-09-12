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Crise no Judiciário

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados do celular de Vorcaro

Presidente do STF pediu para Polícia Federal informar situação de material extraído do aparelho do investigado Daniel Vorcaro

Fachin determinou que a Polícia Federal esclareça, em até 24 horas, as condições de custódia do material e o estado em que ele se encontra - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)
Fachin determinou que a Polícia Federal esclareça, em até 24 horas, as condições de custódia do material e o estado em que ele se encontra - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira (12/9) que a Polícia Federal preste, no prazo de 24 horas, informações sobre a custódia e o estado do material extraído do celular do investigado Daniel Vorcaro. A decisão atende a solicitações dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que pediram acesso à cópia integral dos dados obtidos a partir do aparelho.

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Nos ofícios encaminhados ao Supremo, Zanin, Moraes e Gilmar solicitaram a disponibilização da mídia extraída do telefone de Vorcaro. Como alternativa, os ministros pediram que a própria Polícia Federal fosse acionada para fornecer o conteúdo. O material é tratado no despacho como parte das informações relacionadas à investigação envolvendo o empresário.

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Em manifestação ao STF, o ministro André Mendonça informou que possui uma cópia de segurança do material. Segundo ele, o arquivo permanece lacrado e não foi manuseado pelo relator. A versão mantida no gabinete teria a função de servir como contraprova em eventual situação de perda ou extravio do conteúdo original.

Mendonça ressaltou ainda que o material original está sob responsabilidade da Polícia Federal e permanece dentro da cadeia de custódia. “Tal material permanece lacrado no Gabinete e portanto, encontra-se inacessível a este relator, que nunca o manuseou”, afirmou. O ministro acrescentou que a cópia existente no gabinete só deverá ser utilizada em caso de necessidade decorrente da perda ou do extravio do original.

Diante das solicitações dos ministros e das informações apresentadas por Mendonça, Fachin determinou que a Polícia Federal esclareça, em até 24 horas, as condições de custódia do material e o estado em que ele se encontra. O despacho foi assinado digitalmente nesta sexta-feira (12/9), em Brasília, e determina ainda a publicação da decisão

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 12/09/2026 19:21
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