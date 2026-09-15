Mendes acusa Mendonça de interesse eleitoral: "Não merece respeito"

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes e André Mendonça, protagonizaram um momento de desentendimento durante sessão extraordinária no Plenário da corte, nesta terça-feira (15/9). Lá, o também magistrado Alexandre de Moraes é o centro da sessão responsável por analisar um relatório da Polícia Federal que apontou trocas de mensagens entre Moraes e o ex-banqueiro e chefe do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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Houve um bate-boca acalorado entre Mendes e Mendonça. O primeiro acusou o último de envolver "esta corte", ou seja, o STF, em campanha eleitoral. Mendonça determinou a divulgação do relatório elaborado pela PF no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência. O ato, além de gerar repercussão política, tornou-se um símbolo em atos da oposição. Por isso, a acusação.

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Em seguida, Mendonça questionou o companheiro e o chamou de "leviano". Gilmar, logo depois, lembrou André que era ele, naquele momento, quem tinha a palavra, e recebeu de Fachin o direito de continuar. Mendes, então, chamou a ação do magistrado de "evidente condução político-eleitoral".

"Com toda sinceridade. Escolha de data, 7 de setembro, todo este cenário, envolvendo esta corte em campanha eleitoral de forma indevida (...) Vossa excelência não tem a palavra e vai escutar com tranquilidade. Evidente condução político-eleitoral e escolha do 7 de setembro. Isso não se faz. Pessoas decentes não fazem isso", disparou.

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Em resposta, Mendonça ordenou que Mendes não apontasse o dedo para ele. "Não aponte o dedo para mim, ministro Gilmar. Não aponte o dedo. Você não está falando com qualquer um. Respeite esse tribunal", exigiu. Logo em seguida, Mendes contra-atacou "quem não se dá o respeito, não merece respeito".

Veja o momento em que os magistrados bateram boca durante a sessão no Plenário:

???????? AGORA: Gilmar Mendes e André Mendonça batem boca durante julgamento que pode abrir investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/lwyZk1EFU3 — Eixo Político (@eixopolitico) September 15, 2026