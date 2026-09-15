Kassio Nunes e Dias Toffoli se declaram suspeitos em julgamento sobre Moraes

Kassio deixou a sessão do Supremo e Toffoli optou por permanecer no plenário - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Os ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli se declararam suspeitos de participar do julgamento que pode abrir investigação contra Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF). Movimentos ocorrem após revelações de mensagens do filho e participação do próprio magistrado em negociações com Vorcaro.

Toffoli foi o primeiro relator, no STF, das investigações relacionadas ao Banco Master, antes de os processos passarem para a condução do ministro André Mendonça.

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O magistrado deixou a relatoria do caso em fevereiro, em meio ao avanço das apurações da Polícia Federal (PF), que identificaram elementos sobre a relação de Toffoli com o Banco Master.

Desde então, o ministro também não tem participado dos julgamentos relacionados ao caso na Segunda Turma da Corte. Ficou de fora, por exemplo, das análises que mantiveram as prisões de Daniel Vorcaro, de familiares do ex-banqueiro e do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa.

Toffoli também já havia se declarado suspeito para analisar um pedido que buscava obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI para investigar o Banco Master.

Kassio Nunes Marques sinalizou que tem uma "missão" e não é participar do julgamento.

"No entanto, eu entendo que eu tenho uma missão, e que para mim eu entendo que essa missão é mais importante, que é assegurar o equilíbrio nas eleições de 2026. O TSE tem se mantido equidistante de todos que rondam o processo eleitoral. Eu não tenho dúvida, e os debates vão influir, que esse julgamento pode impactar o processo eleitoral. Então não me sinto confortável de participar desse julgamento. Eu me declaro impedido", afirmou o ministro.

Kassio deixou a sessão do Supremo e Toffoli optou por permanecer no plenário.

*Matéria em atualização